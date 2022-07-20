كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن إنتاج السعودية من النفط الخام قفز خلال الفترة الماضية ليسجل مستويات قياسية، إذ بلغ إنتاجها في شهر مايو الماضي 10.54 مليون برميل، بارتفاع متسلسل للشهر الـ13 على التوالي، ليبلغ إجمالي الزيادة خلال تلك الفترة نحو 29.55% بما يعادل 2.4 مليون برميل، بعد أن كان إنتاج السعودية النفطي في شهر أبريل لعام 2021 نحو 8.13 مليون برميل نفط يوميا.وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: «إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير، وأن ذلك يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية»، وفقا لوكالات إعلامية.ووفقا لتفاصيل سلسلة زيادة الإنتاج النفطي، بلغ إنتاج السعودية في شهر مايو لعام 2021 نحو 8.54 مليون برميل، بزيادة قدرها 410 آلاف برميل مقارنة بشهر إبريل لعام 2021، وكان شهر نوفمبر من العام الماضي آخر شهر بلغ متوسط الإنتاج اليومي أقل من 10 ملايين برميل نفط خام يوميا، وبلغت الزيادة 132 ألف برميل، وتجاوز الإنتاج في شهر ديسمبر الماضي حاجز الـ10 ملايين برميل، وبلغ الإنتاج 10.02 مليون برميل، بزيادة قدرها 110 آلاف برميل في ذلك الشهر.وخلال العام الحالي 2022، بلغت الزيادة في إنتاج النفط خلال شهر يناير 123 ألف برميل، ليصل إلى 10.15 مليون برميل، وفي شهر فبراير كانت الزيادة 80 ألف برميل، وفي شهر مارس ارتفعت بمقدار 75 ألف برميل، وبلغت الزيادة لشهر إبريل الماضي 141 ألف برميل، ليصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى 10.44 مليون برميل، أما آخر الإحصاءات فأظهرت أن إنتاج السعودية في شهر مايو الماضي بلغ 10.54 مليون برميل نفط يوميا.