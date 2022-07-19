أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) تداولاته أمس (الإثنين)، مرتفعاً بنسبة 2.3%، مغلقاً عند 11555 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال، لتبلغ مكاسب المؤشر في جلستين 392 نقطة، بنسبة ارتفاع 3.51%.
وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً، إذ اقترب سعر خام برنت من 104 دولارات للبرميل.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، في مقدمتها سهم أرامكو بنسبة 4%، والراجحي بنسبة 2%، وارتفع سهما «كيمانول» و«إكسترا» بنسبة 8% للأول، و5% للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2022.
وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً، إذ اقترب سعر خام برنت من 104 دولارات للبرميل.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، في مقدمتها سهم أرامكو بنسبة 4%، والراجحي بنسبة 2%، وارتفع سهما «كيمانول» و«إكسترا» بنسبة 8% للأول، و5% للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2022.