ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) خلال تداولاته أمس (الأحد) 129 نقطة، ليغلق عند مستوى 11292 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليار ريال، هي الأدنى منذ 27 شهراً، وتحديداً منذ شهر مايو لعام 2020، وجاء ارتفاع الأسهم تفاؤلاً بالأرباح التي حققتها بعض الشركات، وتوصية بعضها بتوزيع أرباح نقدية.وارتفعت أسهم 150 شركة، فيما تراجعت أسهم 56 شركة في السوق الرئيسي (تاسي)، وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم شركتي «أرامكو، والراجحي» الأعلى وزناً في المؤشر بنسبة 2% و1%.وارتفع سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 4% عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية بواقع 0.45 ريال للسهم عن النصف الأول 2022.وتصدر سهما «أنعام القابضة» و«صادرات» الارتفاعات بالنسبة القصوى أو قريبة منها، وسط تداولات نشطة على السهمين.وصعد سهم «زين السعودية» بأكثر من 4%، وأعلنت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني 2022 إلى 134 مليون ريال.فيما تراجع سهم «جرير» بنسبة 3%، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني 2022 إلى 177.2 مليون ريال.وسجل سهم «التأمين العربية» تراجعاً بأكثر من 8% كأكثر الشركات تراجعاً نسبياً.