قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تواجه تحديات مثل بقية دول العالم بفعل الأزمة العالمية، مبيناً أن العالم يمر خلال العامين الماضيين بظروف استثنائية غير مسبوقة بداية من أزمة فايروس كورونا، وأزمة موجة التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي لها تداعيات كبيرة جداً، وتسببت في موجات تضخم هي الأكبر منذ 50 عاماً.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم «الخميس»، أن الدولة المصرية تتحرك لدعم وحماية المواطنين في ظل الأزمات غير المسبوقة، مضيفاً أن مصر تستورد نحو 100 مليون برميل سنوياً، وأن الموازنة العامة للدولة وضعت على أساس أن البرميل سعره 60 دولاراً، ولكن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع سعر البرميل لـ 120 دولاراً.

وكشف رئيس الحكومة المصرية، أنه استمراراً لجهود الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014، متابعا: نحن نستهلك 270 مليون رغيف خبز مدعم ونقترب من 100 مليار رغيف في السنة، وكانت تكلفة الخبز 60 قرشاً قبل الأزمة، وأصبح اليوم مع زيادات القمح 80 قرشاً، ولكن مازالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف، وما زال متاحاً كما هو، وحريصون كل الحرص على تحقيق الاستقرار في موضوع الخبز.

وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء قال رئيس الوزراء: «أخذنا قراراً بعدم تحريك أسعار الكهرباء وتأجيل التطبيق لمدة ستة أشهر، وتكلفة التأجيل نحو 10 مليارات جنيه نتحملها من خلال الاحتياطات لتخفيف الأعباء على المواطن المصري».