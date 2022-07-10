أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد)، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر مايو من عام 2022، وأظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 24% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021؛ وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر مايو بنسبة 28.8% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، بينما ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

ووفقاً لنتائج النشرة، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو من عام 2022 مقارنة بالشهر الماضي (أبريل من عام 2022) بنسبة 1.2% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة 24.9%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، المتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.