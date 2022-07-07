أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين ياسر بن علي البراك رئيساً تنفيذياً لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2022.

ويأتي اختيار ياسر البراك لقيادة قطاع مصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب نظراً لكفاءته وخبرته العملية الممتدة لأكثر من 18 عاماً في القطاع المصرفي بالمملكة. وانضم ياسر إلى بنك ساب في عام 2012 وتقلد عدداً من المناصب القيادية، كان آخرها منصب المدير العام لمصرفية الشركات العالمية والمصرفية المؤسسية منذ مايو 2019، وشغل منصب رئيس المصرفية العالمية المشارك في الفترة ما بين 2017 و 2019، حيث أشرف على أعمال ساب لمصرفية الشركات العالمية في جميع أنحاء المملكة، وتولى منصب رئيس القطاع العام في الفترة ما بين 2013 و 2017..

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ساب قائلا: «يأتي تعيين ياسر في هذا المنصب كأحد الشواهد على نجاح خطط التدرج الوظيفي والتطوير المهني في ساب، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في إدارة أصولنا الأكثر قيمة وهم موظفونا، وسيقدم ياسر دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية البنك والحفاظ على مكانتنا الريادية لتقديم تجربة مصرفية رائدة لعملائنا، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام بالمملكة».

ومن الجدير بالذكر أن ياسر البراك يتمتع بالمهارات القيادية، والمعرفة الشاملة بقطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وهو عضو مجلس إدارة شركة الأول للاستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة ساب للتكافل.