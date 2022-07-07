أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن حرصها على تجديد حصولها على 3 شهادات عالمية، والتي سبق أن حصلت عليها الشركة عن جدارة، وهي شهادة الأيزو العالمية رقم 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الأيزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الأيزو 9001 التي تتعلق بمعايير إدارة الجودة، ويأتي حرص الشركة في الحصول على هذه الشهادات ضمن الإطار العام لاستراتيجيتها للتميز في العمل، وكذلك حرصا منها على متابعة أحدث النظم العالمية في الإدارة والتشغيل، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها المميزة لعملائها من أفراد وشركات على حد سواء، وبصورة مستدامة.

وتهدف معايير شهادة الأيزو 14001 بشكل رئيسي إلى مساعدة الشركات في تحسين أدائها البيئي بشكل مستمر والامتثال لأية تشريعات معمول بها، وتتيح هذه الشهادة للشركة تحديد أهدافها ومعايير أدائها، كما تعمل معايير هذه الشهادة على تسليط الضوء على ما يجب على الشركة القيام به لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة وقياس مدى تحقيقها لتلك الأهداف، ويمكن للشركة تطبيق المعايير على مجموعة متنوعة من المستويات في العمل، ابتداء من المستوى التنظيمي وصولاً إلى مستوى الخدمات المقدمة، وهذا سوف يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للشركة بشكل عام من خلال امتثالها وتطبيقها لهذه المعايير المتعارف عليها دوليا.

وتحدد معايير شهادة الأيزو 45001 والمتعلقة بتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بشكل رئيسي متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لإتاحة الفرصة للشركات لتوفير أماكن عمل صحية وآمنة، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل، والوقاية الصحية والسلامة المهنية، وقد حرصت ذيب لتأجير السيارات على حصولها على هذه الشهادة تأكيداً منها على التزامها المستمر برعاية العاملين لديها وتوفير أفضل بيئة عمل وذلك حماية لهم من أي أخطار قد يتعرضون لها خلال ممارستهم لأعمالهم.

فيما يتعلق بشهادة الأيزو 9001، وهي التي تختص بمعايير إدارة الجودة فقد ساعد حصول الشركة عليها على الاستمرار في تلبية احتياجات عملائها بفاعلية أكبر، وذلك من خلال إدارة مواردها بشكل أفضل وتحفيز موظفيها على رفع مستوى الأداء، بصورة أكثر فاعلية.

وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التنفيذي أ/نايف الذييب: «نحرص دائما في «ذيب لتأجير السيارات»، على متابعة أحدث إصدارات المعايير العالمية المتعلقة بعملها وتطبيقها ويأتي ذلك التزاماً منا بتقديم أعلى وأفضل مستويات الخدمة لعملائها، وتنفيذ كافة التعليمات وأدق المعايير، والتنسيق بين مختلف الإدارات والأقسام في الشركة، وهذا بدوره ينعكس بصورة إيجابية على جودة الخدمات وكفاءة الأداء والتميز في مختلف فروع وإدارات الشركة، وهو بالتالي يساعدنا على دعم الخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، بصورة مستدامة».

وأكد نايف الذييب أن «ذيب لتأجير السيارات»، تستحق الحصول على هذه الشهادات العالمية، وذلك نسبة لما تقدمه من خدمات مميزة، على أعلى وأرقى مستويات الخدمة في مجال تأجير السيارات للشركات والأفراد وبمختلف الأحجام والأنواع التي تلبي طلبات وأذواق عملائها.

وشركة ذيب لتأجير السيارات، تعد إحدى كبرى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، حيث تضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 23 ألف مركبة.