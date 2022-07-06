أعلنت وزارة التجارة مواصلة الفرق الرقابية مهماتها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1443، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع للتأكد من وفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.

ووقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على أكثر من 12,338 منشأة تجارية للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات ومستويات أسعارها المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر 10,565 محلا تجاريا، و944 محلا لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 461 محلا لتغيير إطارات المركبات، و368 مركزا خدمات بترولية ومحطات الوقود.

وتكثف الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.

كما يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد إرتفاع الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.

​ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.