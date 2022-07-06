شركة «نيوتانيكس» Nutanix (المدرجة في بورصة ناسداك: NTNX)، الرائدة في مجال الحوسبة الهجينة المتعددة، تركز بقوة على دعم المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث تتطلع إلى تحديث البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتسريع مبادرات التحول الرقمي لدى تلك المؤسسات بالمملكة.

صرح «طارق حسن»، مدير مبيعات الأول للشركات والمؤسسات الكبرى في المملكة العربية السعودية لدى شركة «نيوتانيكس»، وقال: «سوف يعتمد التعلم في الفترة القادمة وبشكل متزايد على استخدام نهج هجين يجمع بمرونة وتوافق بين الفصول الدراسية وعمليات التعلم عن بُعد - ويمكّن كليهما من استخدام أحدث التقنيات الرقمية. وتحرص المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية على تبني مسارات تعليم محسنة ومتقدمة مما يشكل تحديات كبيرة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القديمة. تعمل الاتجاهات الجديدة مثل «التعلم عن بُعد والبوابات التعليمية ومفهوم أحضر جهازك الخاص (BYOD) والمحاكاة الافتراضية وتطبيقات التعليم ومقاطع الفيديو التعليمية على إنشاء نماذج جديدة للتدريس والتعليم وتتطلب دعم من خلال أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة. تحتاج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى أن تكون أكثر قابلية للتكيف للتعامل مع هذه الاتجاهات في ظل ميزانيات أكثر إحكامًا وبموارد محدودة لتكنولوجيا المعلومات. وتدرك «نيوتانيكس» هذه الضرورات وتوفر حلول مستقبلية بسيطة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم المؤسسات التعليمية الحديثة».

«منصة نيوتانكس السحابية للمؤسسات» هي حل البنية التحتية فائقة الاندماج الرائد في الصناعة والذي يجمع بشكل أساسي بين الحوسبة والافتراضية والتخزين من خلال حل واحد مرن محدد بالبرمجيات بجانب الذكاء الآلي الغني. تقدم حلول «نيوتانيكس» عناصر مهمة للمؤسسات التي تعتمد عليها مثل وفرة التكاليف وقابلية التوسع حتى مع أعباء العمل الأكثر كثافة. ومن خلال بنية بسيطة قابلة للتوسع ستتمكن المؤسسات التعليمية من البدء بعمليات نشر صغيرة والنمو بشكل تدريجي إلى عمليات تثبيت كبيرة. تتيح البنية المتقدمة لمنصة «نيوتانيكس» العمل عبر جميع مكونات النظام لعدد غير محدود من المستخدمين المتزامنين. وتتيح سهولة تكوين المنصة للمؤسسات إمكانية إستخدامها وفقًا للميزانيات المسموحة، وفقًا للجامعة أو القسم أو الصف الدراسي.

بدءًا من خدمات السطح المكتب الافتراضي (VDI) وسطح المكتب كخدمة (DaaS) إلى خوادم البريد الالكتروني إلى الأدوات الإدارية مثل Infinite Campus ومنتجات Pearson Education، توفر«نيوتانيكس» المرونة لتشغيل تطبيقات متعددة على بنية أساسية واحدة. دون الحاجه إلى موارد مكلفة ومخصصة لكل تطبيق، مع تلبية أنظمة حماية المعلومات الإلكترونية. يعمل تفعيل التحديثات والبرامج الشاملة على إزالة العديد من نقاط الفشل، مما يقلل من الحاجة إلى الصيانة واحتمالية حدوث أعطال.

«نيوتانيكس Prism» هو الحل المثالي لإدارة فئة المستهلك من البداية إلى النهاية للمؤسسات التعليمية مما يوفر بساطة غير مسبوقة من خلال الجمع بين مختلف جوانب الإدارة وإعداد التقارير. بدعم من تقنية التعلم الآلي المتقدمة، يمكن لـ Prism استخراج كميات كبيرة من بيانات النظام لأتمتة المهام المشتركة وإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين المحاكاة الافتراضية وإدارة البنية التحتية والعمليات اليومية. يمكن توفير موارد جديدة لدعم مشاريع البحث والمناهج ونشرها في دقائق بدلاً من تلك العمليات في أسابيع أو أشهر.

تدعم حلول «نيوتانيكس» جميع برامج «مراقب الأجهزة الافتراضية» Hypervisor الشهيرة، بحيث يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات إدارة مركز البيانات بالأدوات التي يختارونها. تشتمل جميع حلول «نيوتانيكس» على المحاكاة الافتراضية لـ AHV - حيث توفر أداء عالي لا يحتاج لتراخيص مع إدارة مدمجة، موفرًا الإمكانات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية.

واختتم «حسن» تصريحاته: «يمكن للتكنولوجيا تسريع عملية تحول التعليم الرقمي وتوفيره للجميع وتسهيل العملية التعليمية مدى الحياة. إن التعليم في منتصف الحياة المهنية له دور حيوي في الاقتصاد المتغير، فلم يعد التعليم مخصصًا للشباب فقط. ولم يعد للعنصر الجغرافي أهمية أو حتى الاحتياج للانتقال لأماكن الدراسة. التكنولوجيا الرقمية ستمكّن المؤسسات من توسيع نطاقها التعليمي بشكل كبير. وتوفر «نيوتانيكس» الحلول التقنية التي تسرع التحول الرقمي وتشكل مستقبل التعليم».