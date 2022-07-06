تم اختيار عرض Oracle Dedicated Region Cloud@Customer للمساعدة في تشغيل النظام البيئي الكامل لتكنولوجيا المعلومات في مدينة نيوم

أول منطقة سحابية مُدارة بالكامل تقدم خدمات السحابة العامة من Oracle، بما في ذلك Oracle Autonomous Database ومجموعة كاملة من التطبيقات السحابية، إلى مركز بيانات NEOM عالي النطاق

يساعد الانتقال إلى Oracle Cloud Infrastructure على تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي الخاصة برؤية السعودية 2030

أعلنت Oracle اليوم عن اختيارها من قبل شركة نيوم التقنية الرقمية، التي تعمل على تشغيل أول نظام بيئي رقمي إدراكي في نيوم، لمنطقة السحابة المستقلة Oracle Dedicated Region Cloud@Customer بهدف إنشاء منصة حديثة قابلة للتطوير والتعديل، وبما يتناسب مع جميع المهام الدقيقة لتقنية المعلومات ذات المهام الحرجة. وسوف تتوفر لنيوم إمكانية الوصول إلى قائمة خدمات السحابة العامة من Oracle Cloud

Infrastructure (OCI) و تطبيقات Oracle Fusion Cloud لمعالجة متطلبات موقع البيانات وزمن الوصول وتقليل تكاليف التشغيل لمركز بيانات ’زيروبوينت دي سي‘ ZeroPoint DC بقوة 36 ميجاوات.

وصرح ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى Oracle في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA): «إن رؤية نيوم في بناء أول مجتمع إدراكي في العالم تتطلب استخدام أحدث التقنيات الرقمية. ولمثل هذه المشاريع تم تصميم المنطقة السحابية Oracle Dedicated Region Cloud@Customer من أجل معالجة متطلبات مواقع البيانات والخصوصية الأساسية، مما يساهم في تعزيز قدرة عملائنا على تشغيل منطقة ذاتية، تحفظ جميع البيانات المستضافة فيها محليًا. ويمثل Oracle Dedicated Region Cloud@Customer عبر تلك الخصائص الإطار المثالي لتحقيق أهداف نيوم ورؤيتها».

وسوف تتمكن نيوم عبر هذه الخدمة من زيادة سرعة العمليات التجارية وتسريع الابتكار من خلال الوصول إلى خدمات السحابة الجديدة محليًا عند اطلاقها من قبل Oracle في مناطق السحابة العامة.كما ستتمكن نيوم من خفض تكاليف إدارة قاعدة البيانات بنسبة تصل إلى 80 بالمائة واستخدام مواردها للتركيز على الابتكارات باستخدام Oracle Autonomous Database على Exadata Cloud@Customer.

وتعد Oracle Dedicated Region Cloud@Customer منطقة سحابة مستقلة توفر جميع مزايا السحابة العامة بدون تسريب بيانات العملاء إلى خارج مركز بيانات نيوم، علمًا بأنه لا يوجد موفر خدمات سحابية آخر يقدم السحابة العامة كاملة المواصفات مع جميع الخدمات محليًا. وسوف تتمكن نيوم من تشغيل مجموعتها الكاملة من أعمال تقنية المعلومات بشكل آمن عبر مستأجر واحد، وببنية سحابية مرنة تمتاز بخصائص تشابه تلك التي توفرها اتفاقيات مستوى الخدمة للتوافر والإدارة والأداء كنطاق توفر واحد في منطقة السحابة العامة من Oracle.

وبدوره، قال فابيو فونتانا، الرئيس التنفيذي لدى ’زيروبوينت دي سي‘ ZeroPoint DC والرئيس التنفيذي للتطوير لدى نيوم التقنية الرقمية: «يعد اختيارنا لعرض Oracle Dedicated Region Cloud@Customer خطوة طبيعية لشراكة ’زيروبوينت دي سي‘ ZeroPoint DC مع Oracle، وسوف تتيح لنا منطقة السحابة المستقلة الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الحلول الإدراكية التي نطورها. ومن خلال شراكتنا المستمرة، سوف تلعب البنية التحتية والخدمات الأفضل في فئتها التي توفرها Oracle Dedicated Region Cloud@Customer دورًا فعالًا في تعزيز النظام البيئي الإدراكي في نيوم وتدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي للسكان في المملكة العربية السعودية والمنطقة».