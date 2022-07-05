«طيران ناس» يوقع اتفاقية مع «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني.

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، تقديم خيار الدفع بالتقسيط الذي يتيح للمسافرين دفع ثمن حجوزاتهم على دفعات شهرية منتظمة من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية، لتكون بذلك أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية تقدم هذا الخيار لعملائها.

ولتقديم الخدمة الجديدة، وقع طيران ناس اتفاقية مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لإدارة ومعالجة عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الأعمال الإلكترونية تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في طيران ناس ستيفان ماقاريا: «نسعى في طيران ناس بشكل دائم لمنح ضيوفنا المزيد من الخيارات عند حجز التذاكر وشرائها. واليوم، يسعدنا أن نقدم لضيوفنا خيار الدفع الجديد لشراء تذاكرهم بأقساط شهرية منتظمة من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية مباشرة، مما يمنحهم المزيد من فرص السفر لتوسيع خياراتهم عند السفر إلى وجهاتهم المفضلة».

وأضاف ستيفان ماقاريا: «منذ انطلاق طيران ناس، كنا دائماً رواداً في تبني التقنيات الجديدة لتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا. وكنا أول شركة طيران تقبل مدفوعات بطاقات الائتمان، وأول شركة تقبل المدفوعات عبر الإنترنت، وأول شركة تقبل المدفوعات من خلال تطبيقات مثل stc Pay. اليوم، نفخر بأن نكون أول شركة طيران في السعودية تمنح عملاءها إمكانية الدفع بالأقساط كخيار دفع جديد، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستشجع المسافرين معنا على الاستمتاع بالمزيد من الرحلات على متن طائراتنا».

من جانبها، قالت رئيس الإستراتيجية والنمو في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في السعودية منى السمين: «في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، هدفنا هو الابتكار نيابة عن المتاجر ومقدمي الخدمات الإلكترونية لتقديم أكثر الخيارات الممكنة لعملائهم، بالإضافة إلى تمكين العملاء من المستخدمين النهائيين لإجراء عمليات الشراء التي يريدونها بطرق الدفع التي يفضلونها. ومن خلال تقديم خيار الدفع بالتقسيط للمسافرين من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية مباشرة، يقود طيران ناس الابتكار في صناعة السفر في المملكة من خلال اعتماد التقنيات التي تعمل على تحسين تجربة العملاء بشكل عام».

تجدر الإشارة إلى أن خيارات التقسيط المرنة والآمنة باتت متاحة الآن من خلال موقع طيران ناس، مما يمنح المسافرين حرية حجز رحلاتهم مع الخيار المفضل بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم وذلك عبر تحديد خيار الدفع بالتقسيط في صفحة الدفع وإدخال تفاصيل البطاقة. وتعتمد الأهلية للأقساط على البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان. حالياً، خدمة الدفع بالأقساط تدعمها البنوك في ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي نجح فيه طيران ناس في تجاوز مستوى عملياته قبل انتشار جائحة كوفيد -19، بطاقة تشغيلية بلغت 103% في ديسمبر 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2019. علاوة على ذلك، وكجزء من إستراتيجيته التوسعية، أعلن طيران ناس زيادة في عدد طلبات شراء الطائرات إلى 250، ليصبح أكبر طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتماشى إستراتيجية طيران ناس للنمو مع التزامه بدعم هدف المملكة المتمثل في استقبال 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وقد تم تصنيف طيران ناس عالمياً ضمن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة، وهو يربط حالياً أكثر من 70 وجهة محلية ودولية من خلال أسطول يضم أكثر من 35 طائرة، كما يخطط لزيادة وجهاته إلى 165. ومنذ إنشاء الشركة عام 2007 وحتى اليوم، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر.

مؤخراً، حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية، وتم تصنيفه ضمن فئة الطيران الاقتصادي من فئة 4 نجوم، وهي أعلى فئة من شركات الطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفه على أنه شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية لمدة سبع سنوات متتالية وحصل على جائزة سكاي تراكس الدولية كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2017، و2018، و2019، و2021 وأيضًا أفضل خدمة طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.