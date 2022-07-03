حذر كبير المحللين الإستراتيجيين لدى «بنك أوف أمريكا» مايكل هارتنيت، من بداية ركود الأسواق المالية بعدما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في النصف الأول من العام أسوأ أداء في أكثر من 50 عاما.ووفقا لبيانات «بلومبيرغ»، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 8 تريليونات دولار من قيمته في أسوأ أداء له في النصف الأول في أكثر من نصف قرن، كما انخفضت الأسهم والسندات في جميع أنحاء العالم بأكبر قدر على الإطلاق.وأعلن «بنك أوف أمريكا»، نقلاً عن بيانات «إي بي إف آر جلوبال»، تخارج نحو 5.8 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يونيو، على رغم أن الأسهم الأمريكية شهدت تدفقات داخلة طفيفة بنحو 0.5 مليار دولار.وتأثرت كل من الأسهم والسندات بسبب التدفقات الخارجة هذا الأسبوع، حيث يخشى المستثمرون من أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش وسط تسارع التضخم واتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.