كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التراخيص الجديدة التي أصدرتها خلال شهر مايو الماضي بلغت 79 ترخيصا، باستثمارات تصل قيمتها إلى مليار ريال. وبينت أن عدد العمالة في هذه التراخيص بلغ نحو 2204 عمال وعاملات، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الصناعية في السعودية إلى 10638 مصنعا.وأضافت الوزارة، أن عدد المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغ 62 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، وبلغ إجمالي العمالة المرخصة لتلك المصانع 2653 عاملا.وبلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي في شهر مايو 2022 نحو 17357 عاملا، يمثل السعوديون منهم 2516 عاملا، فيما بلغ عدد العاملين الوافدين المنضمين إلى المصانع نحو 19873 عاملا.وأشار التقرير إلى أن المنشآتِ الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 92.4%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 6.3%، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 1.3%، في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77%، تليها المنشآت الأجنبية بـ13%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 10%.