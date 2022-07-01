انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 10.1%، مقابل 11% في الربع الرابع من 2021.وأظهر رصد أجرته «عكاظ» أن المستوى الحالي للبطالة يعد أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2008، وتحسنت معدلات التوظيف في السعودية بوتيرة سريعة في العام الماضي، متجاوزة مستويات قبل جائحة كورونا التي وصل فيها معدل البطالة 11.8% في الربع الأول من 2020.وفيما تستهدف المملكة خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، تتسارع وتيرة برامج التوطين النوعية من وزارة الموارد البشرية لإتاحة مزيد من فرص العمل للمواطنين.وبلغ معدل البطالة بعد الجائحة 15.4% بنهاية الربع الثاني في 2020، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020، إلا أنها عادت سريعا للانخفاض مع التعافي الاقتصادي، لتبلغ 11.7% في الربع الأول 2021، ثم 11.3% في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.ووفقاً لنشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، (الخميس)، انخفض معدل البطالة الإجمالي للسكان (يشمل السعوديين وغير السعوديين) إلى 6% مقارنةً بـ6.9% في الربع الرابع من 2021. وانخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الأول من 2022 ليصل إلى 20.2% مقارنةً بـ22.5% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الأول من 2022 ليبلغ 5.1% مقارنةً بـ5.2% في الربع السابق.وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، انخفضت إلى 50.1%، مقابل 51.5%، وبلغ المعدل للذكور 66%، بينما بلغ للإناث 33.6%.وحقق معدل بطالة السعوديات؛ الذي قدرته الهيئة بـ20.2% في الربع الأول من 2022، معدلا غير مسبوق في المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ يعد هذا المعدل هو الأدنى خلال 20 عاماً. وقفزت معدلات توظيف المرأة بشكل ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية مع انفتاح شهية سوق العمل على توظيف النساء بالتزامن مع التشريعات الحكومية التي مكنت المرأة من العمل. وأطلقت الوزارة العديد من البرامج التي أثمرت في تمكين المرأة مثل التدريب والتوجيه القيادي، وقرة، ووصول، وغيرها.وتعكس الأرقام الأخيرة تعافياً حقيقياً من تداعيات جائحة كورونا على الأعمال والنشاط الاقتصادي في المملكة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.وفي العامين الماضيين، أصدرت الوزارة 32 قرار توطين شملت 35 مهنة في مختلف القطاعات ساهمت في خفض معدل البطالة، ودخل حيز التنفيذ هذا العام فقط 19 قرارا شملت العديد من القطاعات والمهن النوعية، من أبرزها: مهن الأشعة، المختبرات، الأجهزة الطبية، مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة، وتوطين قطاع السينما.وفي ملمح آخر سهّل على الشباب الانخراط في سوق العمل، توسعت الوزارة في خلق أنماط العمل الحديثة وحوكمتها، مثل العمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر.