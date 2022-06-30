أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الخميس) شركة تأجير الطائرات «AviLease»، التي تهدف للإسهام في تطوير منظومة قطاع الطيران في السعودية عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.

وستعمل «AviLease» على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات، كما سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات، وستعمل الشركة على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي تصنعها أكبر الشركات الرائدة في العالم.

وسيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، حيث ستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات. وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.

وبصفتها شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة إلى موازنته المالية القوية، في تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.

ويأتي إطلاق «AviLease» تأكيداً لدور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في السعودية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم، حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول للعام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعاً إستراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.