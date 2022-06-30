«تي سي إل» تطلق أحدث مجموعتها من التلفزيونات والأجهزة المنزلية بالشراكة مع العيسائي للإلكترونيات

أعلنت العيسائي للإلكترونيات الموزع المعتمد في المملكة لمنتجات «تي سي إل إلكترونكس» (1070.HK)، العلامة التجارية المصنّفة في المرتبة الثانية عالمياً بين شركات صناعة التلفزيونات وإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الاستهلاكية، عن إطلاق أحدث خطوط إنتاجها في المملكة. وتشتمل المنتجات التي تم طرحها على مجموعة جديدة من أجهزة تلفاز «ميني ليد» MiniLED، و«كيوليد» QLED، و«كيوليد» 98 بوصة فائقة الضخامة، ومكبرات صوت إضافة إلى باقة واسعة من أجهزة تكييف الهواء و الثلاجات و الفريزرات والغسالات. وكانت «تي سي إل» قد حققت المرتبة الأولى في سوق أجهزة التلفزيون الذكية العاملة بنظام أندرويد على مستوى العالم في العام 2021.

حيث تتمتع «تي سي إل» بالتواجد في أكثر من 160 دولة ويزيد عدد عملائها على 300 مليون، مما يجعلها علامة تجارية رائدة عالمياً في الإلكترونيات الإستهلاكية والأجهزة المنزلية. ويشكل هذا الطرح الأحدث لمنتجات الشركة جزءاً من استراتيجيتها التوسعية الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للعيسائي للإلكترونيات ريان العيسائي: «نشكر جميع من حضر في حفل الإطلاق السنوي للعيسائي للإلكترونيات وتي سي ال، وعلى رأسهم الوفد الصيني الذي يمثل شركة (تي سي أل) وكبار الشركاء والموزعين من مختلف مناطق المملكة، من هذا المنطلق نشدد على أهمية استمرار بناء الثقة والتعاون المشترك بين جميع الأطراف. حيث إن العيسائي للإلكترونيات ستبقى صرحا اقتصاديا شامخا يوفر للمجتمع السعودي أرقى الخدمات وأفضل المنتجات»

وفي هذا السياق أعربت المدير العام لـ«تي سي إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «ساني يانغ»، عن فخرها بتوفير الخط الجديد كليا من المنتجات لعملاء الشركة الحاليين والجدد في المملكة، وقالت: «مع هذا التوسع الجديد في السوق، الذي يحظى بدعم شركائنا المحليين، نسعى إلى أن تصبح تي سي إل الشركة الرائدة في التكنولوجيا الذكية على صعيد المنطقة».

وأضافت: «تأتي المنتجات الجديدة متماشية تماماً مع شعار العلامة التجارية الجديد (تمكين الإنجازات العظيمة)، الذي يحمل أحدث رسالة للشركة ويعكس أيضاً ثقة (تي سي إل) وطموحها في غرس القيم في نفوس المستهلكين حول العالم لإلهامهم وتمكينهم من تحقيق إنجازات عظيمة في حياتهم».

ومن جهته قال المدير التنفيذي للعيسائي للإلكترونيات محمد حسن حشيش: «تجمعنا علاقة قوية مع (تي سي إل) لسنوات عديدة، ومع إطلاق خط المنتجات الجديد، فإننا نتوقع أن نلبي متطلبات قاعدة جديدة من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا الذكية في السوق السعودي».

كما أعرب عن فخره بالإنجازات التي حققتها العيسائي للإلكترونيات و«تي سي إل» في زمن قياسي وإلى النمو المنقطع النظير في السوق السعودي. وأردف قائلا: «إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ثقة شركائنا وعملائنا في منتجاتنا وخدماتنا والشركة ككل».

ثم استطرد في شرح أحدث ما ابتكرته شركة «تي سي إل» في مجال شاشات التلفاز من تقنية «الميني ليد» Mini LED و«الكوانتوم دوت» Quantum Dot والتحكم دون استخدام اليدين مع تقنية دولبي أتموس و دولبي فيجن و HDR 10+.

وتضيف «تي سي إل» مزايا متطورة إلى هذه القائمة الجديدة من تلفزيونات السلسلة «سي». حيث يقدم الطرازان C935 وC835 من أجهزة تلفاز Mini LED QLED 4K من «تي سي إل» سطوعاً مذهلاً ومستويات تباين رائعة مع عرض تفاصيل مبهرة، وذلك بفضل أكثر من 1000 منطقة تعتيم في طراز «C935»، وتعتيم محلي كامل في طراز «C835».

وتقدم طرازات QLED 4K C735 وC635 أيضاً صوراً تلفزيونية ممتازة بفضل أكثر من مليار لون حقيقي. ويعد طراز C735 هدية مثالية لعشاق الألعاب بفضل تقنيته الرئيسية الخاصة بالألعاب التي توفر معدل تنشيط 144 هيرتز.

وأطلقت «تي سي إل» أيضاً طراز C735 بشاشة مقاس 98 بوصة فائقة الضخامة، التي تعتبر أكبر شاشة تلفزيون تطلقها «تي سي إل» في السعودية.

وتأتي جميع تلفزيونات «تي سي إل» الجديدة الآن مع نظام تلفزيون جوجل مدمج فيما تتميز كافة تلفزيونات السلسلة «سي» بمنفذ HDMI 2.1

أما في مجال التكييف فقد كشف محمد حشيش القيمة التي تنفرد بها مكيفات «تي سي إل» في جعل هواء التبريد لطيفا بفضل تقنية Gentle Breeze وميزة التحكم الذكي بواسطة إنترنت الأشياء IoT من داخل وخارج البيت من خلال تطبيق تي سي إل هوم TCL Home في جهاز الجوال أو شاشة TCL الذكية أو سماعة ألكسا مشيراً إلى أن التوجه العالمي نحو توفير الطاقة هي ثقافة متأصلة في «تي سي إل» حيث إن أجهزة التكييف تعمل بنظام العاكس المزدوج Inverter Dual مع نسبة عالية لكفاءة الطاقة الموسمية (SEER) من المستوى «ب» في السعودية فإنها تحقق التبريد و التدفئة السريعين إضافة إلى التنظيف الذاتي.

وتشتمل منتجات الأجهزة المنزلية التي تم الكشف عنها في المملكة على ثلاجات رباعية الأبواب 512 لتر الكبيرة مع ضاغط عاكس وأنظمة ذات دورة رباعية لتدفق الهواء المتعدد. فيما تستخدم غسالات «تي سي إل» الجديدة محرك دفع مباشر يتسم بكونه أكثر هدوءاً واستقراراً وكفاءة في استهلاك الطاقة.

يذكر أن منتجات «تي سي إل» متوفرة في مختلف أنحاء المملكة في صالات عرض «العيسائي للإلكترونيات» و«تي سي إل»، إلى جانب مختلف المتاجر والمنافذ الشهيرة لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بالتجزئة، ويشمل «إكسترا» و«جرير و لولو»، وغيرها. وتتوفر المنتجات أيضاً عبر الإنترنت على الموقع الالكتروني: www.aecksa.com.