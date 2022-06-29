أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد السكان في السعودية بلغ في منتصف عام 2021 الماضي 34.1 مليون نسمة وفق تقديرات الهيئة، وهو ما شكل انخفاضا بنسبة 2.6% مقارنة مع منتصف عام 2020 حيث بلغ عدد السكان حينها 35 مليون نسمة.

وكشفت أن العامل الرئيسي المحرك لانخفاض إجمالي عدد السكان هو انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6% مع خروج العديد من غير السعوديين خارج السعودية خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن عدد السكان السعوديين قد ارتفاع خلال الفترة نفسها بنسبة 1.2%، وشكل الذكور ما نسبته 56.8%من إجمالي السكان، أو 19.4 مليون فرد، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان، أو 14.7 مليون أنثى.

تراجع عدد السكان في 2021 بعد ارتفاعه في 2019 و2020

بعد ارتفاع أعداد السكان في السعودية من 34.2 مليون نسمة في عام 2019 إلى 35.0 مليون نسمة في عام 2020، شهد عام 2021 انخفاضا في إجمالي عدد السكان إلى 34.1 مليون نسمة في منتصف العام 2021، في حين أن التكاثر الطبيعي -عدد المواليد مطروحا منه عدد الوفيات- في عام 2021 كان موجبا للسعوديين ولغير السعوديين، كما أن الانخفاض في إجمالي عدد السكان قد نجم بشكل رئيسي عن تراجع أعداد الذكور غير السعوديين المقيمين في السعودية بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2020 بسبب ازدياد أعداد مَن غادروا السعودية منهم خلال جائحة كورونا.

ووفقا لـ«الإحصاء»، يعزى ارتفاع نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان 56.8% بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الذكور غير السعوديين في سن العمل، وكان التوزيع بين الجنسين للمواطنين أكثر توازنا، حيث بلغ 50.8% للذكور و49.2% للإناث.

توزيع السكان حسب الجنسية

ارتفع عدد السكان السعوديين بنسبة 1.2% في منتصف عام 2021 مقارنة بمنتصف عام 2020، بينما انخفض عدد السكان غير السعوديين خلال الفترة نفسها بنسبة 8.6%، وفي عام 2021 شكل السكان السعوديون ما نسبته 63.6% من إجمالي السكان، بينما شكل غير السعوديين نسبة 36.4%.