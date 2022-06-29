أطلقت شركة شاومي، الرائدة في مجال الهواتف الذكية، إصدارها الجديد من ساعات شاومي الذكية في المملكة، وهي Xiaomi Watch S1، و Xiaomi Watch S1 Active، التي تم أطلاقها للمرة الأولى في المملكة، وقد ركز الإصدار الجديد من الساعات على المزيد من الميزات التكنولوجية، مع إضفاء طابع عصري للساعة، وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات المستهلكين السعودية في الحصول على منتجات ذات الرفاهية الرقمية.

ويتميز الإصدار الجديد بمجموعة واسعة من المزايا المتنوعة، التي تتضمن تصميم أكثر جاذبية لواجهة الساعة، والعديد من الوظائف الاستثنائية الأخرى. وفي الوقت ذاته، تسعى شاومي من خلال إطلاق ساعاتها الجديدة إلى تأكيد التزامها بجعل التكنولوجيا عالية الجودة في متناول الجميع في كافة أنحاء العالم.

وتلبي ساعة Xiaomi Watch S1 تطلعات المجتمع السعودي، حيث يتميز الإصدار الجديد بدعمه لشريحة GNSS ثنائية النطاق، التي تم تصميمها بتقنية متقدمة، إضافة إلى وجود 5 أنظمة رئيسية لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك GPS، و BeiDou، و GLONASS، و Galileo، وQZSS، مما يمكنها من تحديد المواقع بشكل أسرع وأكثر دقة، فضلاً عن تقديم رؤى تفصيلية.

وقد تم تجهيز الساعة أيضاً بمكالمات البلوتوث، وإشعارات التطبيقات، إضافة إلى المساعد الصوتي المدمج أليكسا أمازون، والشحن اللاسلكي. ولعشاق الرياضة، يدعم الجهاز القابل للارتداء 117 وضعاً للتمارين الرياضية، بما في ذلك كرة السلة والتنس والسباحة.

وتوفر الساعة الأنيقة أيضاً تتبعاً لمستوى الصحة على مدار الساعة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وجودة النوم، ومستويات التوتر، وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، كما يمكن للمستخدمين مزامنة البيانات مع تطبيقات أخرى مثل Strava أو Apple Health.

وتم إطلاق Xiaomi S1 Active خصيصاً لعشاق التكنولوجيا من الرياضيين المتمرسين رقميا في المملكة، وذلك بهدف مساعدهم على تحسين لياقتهم البدنية. وكما هو الحال مع Xiaomi Watch S1، يدعم الجهاز القابل للارتداء 19 وضعاً لتمارين اللياقة البدنية، إضافة إلى ما يقرب من 100 نوع من التمارين المختلفة.

وفي الوقت ذاته، تتيح ساعات شاومي الذكية الفرصة للمستخدمين جعل تدريباتهم أكثر كفاءةً، من خلال المراقبة الدقيقة للبيانات الرئيسية وتحليلها، كما يمكن لمستخدمي ساعة Xiaomi S1 Active تخصيص إعدادات ساعاتهم للوصول إلى الأوضاع الرياضية المفضلة لديهم، ويدعم الإصدار الجديد من الساعة الاكتشاف التلقائي لجهاز المشي، والجري والهرولة في الهواء الطلق، مما يجعل التدريبات وعمليات التتبع أكثر سلاسة وسهولة، إضافة إلى تميز الساعة في قدرتها على مقاومة الماء حيث تتميز بمعيار 5 ATM مما يجعلها الساعة المثالية للاستخدام أثناء السباحة.

في حين تتميز S1 Active بمجموعة من المزايا الأخرى والتطبيق العملي، بما في ذلك إطالة عمر بطارية التي تصل إلى 12 يوماً، كما تم تجهيز الساعة بمكالمات البلوتوث، ونظام GPS مزدوج النطاق، كما تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، وتوفر الساعة المصممة بشكل جذاب ومتطور جودة عالية من تجربة المشاهدة.

وبمقدور عملاء Xiaomi S1 Active أيضاً التميز عن الآخرين من خلال الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الألوان وأساور وأربطة الساعة القابلة للتبديل، إضافة إلى قدرة العملاء في تخصيص ساعاتهم من خلال الاختيار من بين أكثر من 200 واجهة للساعة، بما في ذلك صور التكنولوجيا، والرياضة، والآلات، والرسوم المتحركة، كما تتوفر أيضاً واجهات مخصصة للساعة، مما يتيح للمستهلكين تخصيص ساعاتهم على النحو الذي يرونه مناسباً.

وتتوفر ساعات S1 Xiaomi باللون الأسود والفضي، وهي متاحة للشراء من خلال مكتبة جرير بسعر 889 ريالاً سعودياً.

أما ساعات Xiaomi Watch S1 Active فهي متوفرة باللون الأسود والأبيض والأزرق، وهي متاحة للشراء من خلال مكتبة جرير بسعر 699 ريالاً سعودياً.