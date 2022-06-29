كشف رصد، أجرته «عكاظ»، أن الجنيه الإسترليني يواصل تسجيل مستوياته المتدنية، ويفصله عن تسجيل أدنى قاع تاريخي 0.08 دولار أمريكي، التي سجلها خلال جائحة كورونا عندما كان سعر الجنيه نحو 1.14 دولار أمريكي، ويفصل الجنيه حاليا نحو 6.62% لكسر قاعه التاريخي، ويتداول سعر الجنيه عند مستوى 1.22 دولار أمريكي.وكان بنك إنجلترا قد أعلن قبل عدة أيام، أنه سيتم سحب الأوراق النقدية من فئة 20 جنيها، بعد إصدار البنك المركزي البريطاني مزيدا من العملات المعمرة المصنعة من مادة «البوليمر».وقال بنك إنجلترا: إن الأشخاص الذين يحملون أوراقا نقدية تبلغ قيمتها حالياً نحو 14.5 مليار جنيه إسترليني من الأوراق القديمة لديهم 100 يوم فقط لإنفاقها أو إيداعها قبل أن تصبح عديمة القيمة، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ».وحدد البنك عدد الأوراق النقدية المتبقية في بريطانيا المطبوعة على الورق ولا تزال في أيدي الجمهور بنحو 477 مليون ورقة عملة، لكنها ستتوقف عن العمل كمناقصة قانونية بعد 30 سبتمبر.ورغم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، قفز الين الياباني خلال تداولاته في آخر 7 أيام ليسجل أعلى سعر في تاريخه أمام الدولار الأمريكي، ولامس سعر الين الياباني خلال تداولاته في آخر 7 أيام مستوى 136.686 ين أمام الدولار الواحد، صاعدا بنسبة 35% مقارنة بقاع كورونا الذي بلغ قيمة الدولار آنذاك نحو 101 ين ياباني.