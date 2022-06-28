بمميزات جغرافية عالية وحضور قوي نجحت مجموعة بندر الحمود للمزادات بإقامة ثلاثة مزادات تقع في «مكة المكرمة والرياض والدلم»، تخطت مبيعاتها 200 مليون ريال، يأتي ذلك امتدادا لعمل المجموعة الذي بدأ منذ أكثر من 15 سنة في عالم المزادات العقارية.

وتتميز المزادات الثلاثة بمواقع مهمة تقع بمخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة بأكثر من 70 قطعة سكنية وبمساحات مختلفة، بالتعاون مع شركة عقاريين، ومزاد واحة الرياض ويحتوي على 14 عقارا بالرياض تجارية وسكنية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية، يضاف إلى ذلك مزاد على مزرعة بمساحة 492 ألف متر مربع بالدلم تحت إشراف محكمة الدلم.

يذكر أن مجموعة بندر الحمود ورايات للمزادات لديها خبرة كافية في إقامة وتنظيم المزادات والتسويق للمزاد من خلال خبرتها في السوق العقارية الطويلة، وقد تأسست المجموعة برؤية طموحة تعتمد على تنوع اختصاصاتها وشمولية الخدمات التي تقدمها على نطاق المملكة. وكان لها مشاركات فعالة في السوق العقارية منذ سنوات سواء على مستوى التسويق أو التطوير العقاري وعلى مستوى تنظيم المزادات في عدة مدن في المملكة، بما يحقق طموحات وآمال البائع والمشتري في آنٍ واحد.