أعلنت شركتا إتقان العقارية، وإتقان الأولى نجاح مزاد أرواد البحر بجدة للمصفي شركة مصادر العقارية وأرض جرول بمكة المكرمة للمصفي مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- بمبيعات بلغت 221.996.390 ريالا، خلال المزاد العلني الذي أقيم عصر أمس (الأحد) بقاعة ليلتي بجدة وتم بثه عبر منصات إتقان وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حضور كثيف وتنافس بين المستثمرين الذي توافدوا من مختلف مناطق المملكة.

وانطلق المزاد السادس عشر لتصفة تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- على أرض جرول الواقعة على بعد كيلو من المسجد الحرام بحي العتيبية بمكة المكرمة على مساحة تبلغ 4.334.04 متر مربع، حيث تم بيعها بمبلغ تجاوز 77 مليون ريال التي حظيت بتنافس منقطع النظير بين المستثمرين لأهميتها وندرة الأراضي المعروضة بقرب الحرم المكي.

فيما جاء مزاد أرض الواجهة البحرية الجديدة بحي الشاطي أحد أبرز الأحياء المميزة التي تعد وجهة سياسية مهمة بعروس البحر وتبلغ مساحة الأرض 9.273.99 متر مربع، كما جاء المنتج الثالث في مزاد أرواد البحر لشقة برج فارسي سفن بمجمع أبراج فارسي سفن بحي أبحر الجنوبية بشمال جدة على طريق الشاطئ التي تقدر مساحتها بـ 374.16 مترا مربعا، وتمتلك إطلالة على شرم أبحر بمناظر بحرية خلابة وفي موقع إستراتيجي بخدماته وموقعه الجغرافي في عروس البحر الأحمر وتم بيعها بمبلغ 4 ملايين ريال.

واختتم المزاد ببيع عمارة حي مشرفة ذات الأدوار الخمسة و13 وحدة سكنية وتقع شمال جدة وبالقرب من عدد من الأحياء المشهورة والمكتظة بالسكان، وتوفر الخدمات والمرافق التعليمية والثقافية والترفيهية والمعالم السياحية بقيمة إجمالية تجاوزت مليوني ريال شامل الضريبة والسعي كانت من نصيب إحدى سيدات الأعمال.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن نجاح المزاد عكس تميز المعروضات ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بالسوق العقارية التي تحقق نموا متزايدا، مبيناً أن التنافس بين المستثمرين للحصول على المنتجات العقارية كان على أشده؛ نظير ندرتها ومكانتها الجغرافية وتنوع مجالاتها الاقتصادية.

وشكر الرشيد كافة المستثمرين وشركاء إتقان من المصفين والمنظمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

بدوره، نوه رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية عبدالله بن صالح العوفي بما حظي به المزاد العلني «أرواد البحر» بمدينة جدة من نجاح وتميز وأسعار تؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي ورغبة رؤوس الأموال في الاستثمار بعروس البحر الأحمر وتنوع المنتجات العقارية التي تمثل محط جذب لأنظار المستثمرين، مقدماً الشكر لإدارة شركة إتقان على حسن التنظيم والتسويق للحملات الاستباقية التي ساهمت في تحفيز المستثمرين الذي كان حضورهم لافتا.

من جانبهم، نوه المزايدون بالحرفية التي انتهجتها شركة إتقان ومصادر العقارية في إدارة وتنظيم المزاد وتوظيف التقنية والحرص على الشفافية، مؤكدين أن الحملة التسويقية وما تبعها من إعلانات ترويجية تم نشرها عبر العديد من المنصات الإعلانية المتنوعة ساهمت في إبراز مميزات المنتجات بكل شفافية.