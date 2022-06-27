«لولو السعودية» تكشف الصفقات التقنية المذهلة

دشنت «لولو السعودية» مهرجان «هيا نتواصل» للتواصل الرقمي يوم 24 يونيو في أطياف مول بالرياض، من قبل سعد الضاوي، أحد أبرز المؤثرين المهتمين بالتقنية في السعودية.

وسيتضمن هذا المهرجان أفضل العروض على العلامات التجارية المتميزة للهواتف الذكية والإكسسوارات، وستكون هناك أفضل الخصومات والعروض على الأونلاين أيضا.

وقال المدير التنفيذي لأسواق لولو هايبرماركت السعودية شهيم محمد: «يأتي مهرجان السلع الرقمية (هيا نتواصل) في الوقت المناسب تماما لفصل الصيف، حيث يتطلع الناس إلى تحديث هواتفهم وكاميراتهم وملحقاتهم لقضاء العطلة الصيفية. ونقدم أفضل الصفقات والمنتجات لإسعاد المتسوقين لدينا وبأفضل الأسعار. في هذا اليوم وهذا العصر، يجب أن نكون على اطلاع بأحدث التقنيات لنحافظ على فعاليتنا».

يذكر أن العروض ستستمر حتى 5 يوليو في جميع المتاجر «لولو ماركت» في جميع أنحاء السعودية وعبر الإنترنت على www.luluhypermarket.com