تعتزم شركتا السيف وعمار العقاريتان طرح أراضي مشروع المسك المطورة في مدينة تاروت بالقطيف يوم الأربعاء القادم في مزاد علني بقاعة فندق الشيراتون بالدمام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية فلاح القحطاني أن هذا المشروع الإستراتيجي والحيوي البالغة مساحته الإجمالية مليون ومائتين م2 تقريباً سيشكل رافداً مهماً للنمو العمراني المتنامي في محافظة القطيف نظراً لأهميتها التاريخية الممتدة إلى ما قبل 5000 عام.

وأشار القحطاني إلى أن مخطط المسك سيطرح مساحات وخيارات متعددة لتلبية المتطلبات الجديدة لرفاهية العيش ونمو الأعمال، حيث تبدأ مساحات القطع السكنية في المخطط من 500 م2 والتي يمكن تجزئتها لتتواءم مع الاحتياج الحالي والمستقبلي لقاطني المخطط.

ويتمتع مخطط المسك بميزات استثمارية وتجارية فريدة ومتنوعة، حيث إنه محاط بحزام تجاري مخصص للمباني متعددة الطوابق ذات الاستخدامات المختلفة كالمعارض، والمكاتب، وشقق التمليك، والأنشطة التجارية الأخرى لتخدم الكثافة السكانية، والحركة التجارية النشطة المتوقعة في المخطط، ليكون بذلك أرضاً خصبة للمستثمرين ورواد الأعمال.

يشار إلى أن شركة السيف العقارية، المالك للمشروع، هي ثمرة التحالف الإستراتيجي بين مجموعة الرشيد الاستثمارية العريقة على الصعيدين المحلي والعالمي منذ العام 1978، وشركة عمار القابضة إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المجال العقاري في المملكة.

وقد دشنت الشركة انطلاقتها من خلال الظفر بأكبر عملية استحواذ لمشروع عقاري من حيث القيمة السوقية في المملكة.

كما تمتلك شركة عمار العقارية المسوق للمشروع سجلاً حافلاً من الإنجازات الكبيرة والمميزة خلال مسيرتها الممتدة في مجال التطوير، والاستثمار، والتسويق العقاري.