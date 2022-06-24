أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها بدأت اليوم (الجمعة) إجراءات تطبيق المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية «مرحلة الربط والتكامل»، التي تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع نظام الهيئة (فاتورة)، حيث ستعمل الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.

وكشفت الهيئة أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل ستبدأ بتاريخ 1 يناير 2023 مع المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت لجميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة، مؤكدة أن المنشآت المشمولة بذات المجموعة جرى تحديدها بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021 للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار والحفظ» من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية «الربط والتكامل» سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، وستقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية يأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده السعودية، واستكمالاً لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء السعودية، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية «مرحلة الإصدار والحفظ»، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.