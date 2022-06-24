أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الكمية المسموح للأفراد باستيرادها من مشروبات الطاقة، مؤكدة أن الحد الأقصى يبلغ 10 ليترات للفرد، في حال قدوم المسافرين إلى السعودية.

وعرّفت الهيئة مشروبات الطاقة بأنها: «أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني ‏وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجينسنج والجوارانا. كما تشمل أي مواد، وتعد من مشروبات الطاقة أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة‏».

وأفادت بأنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي http://bit.ly/2SkHcvr.

وأكدت «الزكاة والضريبة والجمارك» أنه في حال الاستيراد، يتم فرض الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع ما سبق.