التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، خلال زيارته المملكة المتحدة، بعدد من المستثمرين البريطانيين، للتأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع السعودية للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنوياً.

وتضمَّنتِ اللقاءاتُ استعراض النضج التنظيمي في القطاع الصناعي في السعودية، حيث يزيدُ عددُ المصانع في السعودية على 10 آلاف مصنع، بإجمالي حجم استثمارات في القطاع الصناعي يقارب 400 مليار دولار.

وناقشَ وزير الصناعة الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي بحجم استثمارات جديدة خلال العام الماضي يزيد على 20 مليار دولار.