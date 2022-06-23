رأس أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، الاجتماع التاسع للجنة حلول تحديات رجال الأعمال، التي وجّه بتشكيلها في مطلع شهر صفر من العام الهجري الماضي؛ بهدف بحث ومعالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة.

وحضر الاجتماع فريق المستوى الثاني للجنة المكون من وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء المهندس عايض الغوينم، ووكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي، ومستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز السمحان، وأمين اللجنة وفريقه، وعدد من رجال الأعمال في المنطقة وذلك بمكتب أمير عسير بديوان الإمارة.

واستعرض الأمير تركي بن طلال، القضايا التي تمت معالجتها، وآلية التنسيق والعمل على إيجاد الحلول لها، وتسهيل أعمال المستثمرين.

ونجحت أعمال اللجنة منذ انطلاقة أعمالها في الوقوف على عدد من الموضوعات والقضايا الاستثمارية التي تم استقبالها، إذ بلغ عددها 37 قضية، وتم إنجاز 25 منها، والأخرى ما زالت تحت المعالجة لدى الجهات المختصة.