نظمت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع جمعية إدارة المرافق فعالية اليوم العالمي لإدارة المرافق تحت عنوان «قيادة إدارة المرافق نحو مستقبل مستدام».

وتضمنت الفعالية إقامة حلقات نقاش وورش عمل تهدف إلى طرح أحدث التطورات في مجال إدارة المرافق، مع مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك الجهات المختصة والخبراء في إدارة المرافق، وذلك لرفع وتحسين أداء المنشآت ذات العلاقة.

كما تمت مشاركة النسخ السابقة من جهات عدة مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة، وجمعية إدارة المرافق السعودية، وجمعية الشرق الأوسط وغيرها.

وتعد شركة بن عفيف لإدارة العقارات أول شركة في السعودية متخصصة في مجال إدارة العقارات والمرافق، ولها باع طويل وخبرة تراكمية لتنفيذ المشاريع.

كما تقدم شركة بن عفيف لإدارة العقارات خدماتها لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك.