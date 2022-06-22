ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، مع بحث المتداولين احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، وسط تشديد بنك الاحتياطي الفيديرالي لسياسته النقدية، وتأكيد الإدارة الأمريكية على أن الركود ليس أمراً حتمياً.وحقق خام برنت القياسي العالمي مكاسب بنسبة 1.45% عند 115.79 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 1.09%، إلى 111.85 دولار للبرميل، بعد عطلة في الولايات المتحدة أمس الأول (الإثنين).وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «إن الركود ليس حتمياً، مما يعزز التوقعات باستهلاك الطاقة. وقال أيضًا إنه يهدف إلى اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيتحرك لتعليق ضريبة البنزين الفيديرالية».ويتجه النفط نحو تحقيق مكاسب ربع سنوية، حيث يزن التجار القوى المتضاربة التي أدت إلى زيادة التقلبات، وبينما كانت الأسعار مدعومة بارتفاع الطلب واضطرابات العرض التي حفزتها الحرب في أوكرانيا، فإن توجه بنك الاحتياطي الفيديرالي نحو سياسة نقدية أكثر صرامة أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.