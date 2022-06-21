​​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.442 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وأربعمائة واثنان وأربعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.863 مليار ريال سعودي (ملياران وثمانمائة وثلاثة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.579 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.