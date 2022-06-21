أطلقت شركة الدال للخدمات العقارية ثاني مزاد حضوري إلكتروني لبيع 11 منتجاً من العقارات السكنية والتجارية المميزة بالرياض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 30 ألف متر مربع، والذي سيقام في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الخميس غرة ذي الحجة 1443هـ، الموافق 30 يونيو 2202م، في قاعة برج رافال بمدينة الرياض، في ثاني مزاد عقاري عقب تدشين وإطلاق الشركة كأكبر منصة رقمية للمزادات بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة ستنظم غرة شهر ذي الحجة ثاني مزاد حضوري وإلكتروني عبر منصتها للشركة بعد النجاح الذي تحقق في إطلاقها وتنفيذ أول مزاداتها إلكترونياً باستخدام التقنية، مشيراً إلى أن المنتجات التي ستباع تتنوع ما بين سكنية وتجارية وبلوكات منها 6 قطع أراض في حي النرجس شمال الرياض تتجاوز مساحتها 6 الآف متر مربع، واستراحة ضرماء ذات الأربعة آلاف متر، وشقة سكنية بحي المربع وفيلا سكنية بحي عليشة وعدد 2 بلك تجاري سكني في حي اليرموك شرق شمال العاصمة.

ونوه «الرشيد» إلى أن ما يميز العقارات تنوع مساحتها واستخداماتها ووقوعها في شمال وشرق الرياض اللذين يمثلان نقطة جذب للمستثمرين والراغبين في السكن، إلى جانب جاهزيتها وخلوها من أي معوقات في النقل وبدء الاستثمار في عاصمة المملكة محط الأنظار وصنع القرار السياسي لمحركة الاقتصاد العالمي.

وبين «الرشيد» أن شروط الدخول بالمزاد هي التسجيل في منصة الدال للمزادات الإلكترونية، والموافقة على الشروط والأحكام، سداد مبلغ المشاركة في المزاد 50 ألف ريال لكل منتج بتقديم شيك مصدق باسم شركة الدال العقارية أو بالتحويل على حساب الشركة في مصرف الإنماء وتوثيق صورة الحوالة وإرسالها.

وأضاف «الرشيد» أنه في حال رسو المزاد على المشتري فإنه يلتزم بسداد قيمة كامل مبلغ العقار خلال 15 يوماً وسداد ضريبة التصرفات العقارية، وفي حال عدم الترسية يتم إرجاع المبلغ خلال 3 أيام، ويتم البيع وإكمال الإجراءات وفق قواعد وإجراءات وزارة العدل، موضحاً أن آخر موعد للتسجيل بالمنصة للمزاد قبل موعد انطلاقه بساعة واحدة.

وبين «الرشيد» أن شركة الدال العقارية تمتلك أكبر منصة رقمية للتسويق العقاري بالمملكة وتتسم بالموثوقية والشفافية، كما ذكّر بخطوات التسجيل بشركة الدال وهي 5 خطوات ميسرة وسهلة، وهي إنشاء حساب واختيار نوعه وإدخال البيانات والتحقق عبر رسالة sms عبر الجوال، وبهذا يمكن الدخول لموقع المزاد، واستعراض المزاد المتوفر، وللمزايدة يجب سداد قيمة المشاركة بالمزاد، واختيار المزاد والدخول للمشاركة، ومن ثم المزايدة في المزاد للفوز.

وأهابت الدال العقارية بعملائها التواصل عبر منصاتها الرسمية aldal.sa أو بالاتصال على الهاتف المجاني 920001019 أو 0539647777، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المزاد وشروطه وكافة ما يتعلق به من معلومات.