وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على تعيين المهندس خالد بن حمد القنون رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 20/6/2022م.

يشار إلى أن المهندس القنون حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبلن بإيرلندا، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما يملك القنون خبرة هندسية وقيادية إدارية تمتد لأكثر من 35 عاماً، تدرج فيها في عدد من الوظائف الهندسية والقيادية في الشركة السعودية للكهرباء.

فيما عين القنون في 2018 نائباً للرئيس التنفيذي لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين في الشركة، ليصدر بعدها قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينه رئيساً تنفيذيا مكلفاً في 2021.