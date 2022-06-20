بيت الأحلام في لولو هايبر ماركت السعودية.

أثارت لولو في هذا الشهر اهتمام متسوقيها في جدة بجائزة كبيرة مثيرة وفريدة من نوعها.

وقد تم إطلاق السحب الكبير بحضور المالك الرسمي لمجموعة لولو الكبرى السعودية السيد يوسف علي لمتسوق محظوظ بربح بيت الاحلام. هذا على أن يتم تكريم متسوقين آخرين وعددهم 30 متسوقا بهدايا بقيمة 5000 ريال وقسائم شرائية عديدة تقدر بنصف مليون ريال.

السحب الإلكتروني مفتوح للمتسوقين من فروع لولو هايبر ماركت في جدة: الأمير فواز، المروة، الحمدانية، الجامعة، والروابي، وستكون متاحة حتى 8 أغسطس 2022.

المتسوقون من هذه الفروع يستطيعون التسجيل بكل يسر وسهولة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وسوف يحصلون على رقم كوبون يصلهم بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

لولو هايبر ماركت سعداء جدا بتقديم هذا السحب الفريد لمتسوقيها في جدة وهي طريقة للشكر والعرفان لزبائنها الكرام لتسوقهم وولائهم للولو، هذا حسب ما قالة المدير الإقليمي في جدة السيد رفيق محمد علي.