مع بدء العطلة الصيفية، يفخر فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية بتقديم أحد أفضل الخيارات للعائلات التي تبحث عن ملاذ متميز في العاصمة الرياض، تماشيا مع التطور الذي تشهده المملكة التي تسعى لتصبح وجهة سياحية رائدة. يضم فندق هيلتون الرياض 221 من الاستوديوهات والشقق والأجنحة الفاخرة، كما يقدم مساكن مريحة ومجموعة فريدة من وسائل الرفاهية الفاخرة في الرياض التي تعد إحدى أبرز الوجهات في المنطقة.

وبإمكان العائلات التي تختار قضاء فترة إجازتها في فندق هيلتون ذي السمعة العالمية المتميزة أن تتوقع الحصول على خدمات عملاء رائعة في موقع لا يضاهى. وتشتمل وسائل الراحة بالفندق على أربعة مطاعم، وصالة رياضية، ومسبح داخلي، وصالون للسيدات، وخدمة صف السيارات للمساعدة في تسهيل تنقل الضيوف الذين يسعون لاستكشاف مدينة الرياض. كما تتاح استضافة النزلاء في شقق ذات خيارات متعددة تشمل غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، مع مراعاة أن الشقق تتمتع بأرقى مستويات الفخامة بمساحات تبلغ 95 مترا مربعا لاستيعاب كافة أفراد العائلة مهما كان حجمها.

وتتمتع كل وحدة من الشقق التي تقع في مبنى الفندق ذي الـ14 طابقا بمدخل خاص ووصول حصري لوسائل الرفاهية المتفردة واستقبال مصمّم خصيصا ليناسب رغبات واحتياجات السكان. كما يمتاز البرج السكني بإطلالة بانورامية على غرناطة مول وبرجي الفيصلية والمملكة، مما يجعله على أكمل وجه لاستيعاب العائلات والسياح، إضافة للمسافرين بغرض العمل، كما يقع المبنى على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي.

وترحيبا بضيوفه، قال مدير عام فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية، هانز شيلر، «يسعدنا الترحيب بجميع الضيوف والعائلات في مقر إقامتهم الذي يوفّر لهم كافة ما يحتاجونه أثناء استكشافهم لمعالم الرياض المدهشة. نشعر في الإدارة وجميع طاقم العاملين بالحماس والرغبة في تلبية رغبات واحتياجات عملائنا، لا سيما في ظل استمرار النمو في قطاع السياحة بالمملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030».

يذكر أن مساحات الغرف تبدأ من 85 مترا مربعا، وتحتوي كل منها على غرفة معيشة/ طعام، وخدمة واي فاي مجانية، وتلفزيون عالي الدقة مقاس 42 بوصة، ومطبخ كامل مع فرن ميكروويف، وغسالة صحون، وماكينة صنع قهوة نسبرسو وغسالة ملابس. كما تشمل بقية المرافق الأخرى خزانة، وثلاجة صغيرة وأريكة قابلة للتحول إلى سرير.

ولأنه وجهة أساسية للشقق الفاخرة المخدومة للإقامة لفترات طويلة، فإن فندق هيلتون الرياض يهدف إلى التمسك بقيمه الرفيعة لتقديم خدمات مبتكرة وضيافة على مستوى رفيع لتلبية كافة احتياجات الضيوف.