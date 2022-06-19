يبدو واضحا في الآونة الأخيرة تركيز مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في السعودية على الدخول في سوق المؤسسات، وخدمة القطاعات الحكومية والشركات، ناهيك عن نشاطها الأساسي وهو المستهلكين الأفراد.

وفي مقابلة مع صحيفة «عكاظ»، لفت نائب رئيس شركة «هواوي السعودية» السيد كيث لي إلى أن «هواوي ستستخدم نظم الأجهزة والبرامج الخاصة بها كركائز مزدوجة، لدعم مجموعة المنتجات المكتبية متعددة الاستخدامات الآخذة في الازدياد، والتي تعمل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشاشات والأجهزة اللوحية والملحقات والأجهزة البصرية والأجهزة القابلة للارتداء».

وقال السيد كيث لي: «مع سرعة تغير متطلبات العمل وظروف السوق، أصبحت الحاجة إلى حلول مكتبية ذكية أكبر من أي وقت مضى». مضيفًا: «لقد بدأت أماكن العمل والمعدات الذكية تحل محل المنتجات المكتبية التقليدية، والتي تتميز بالمواصفات الرائعة والتحكم في التكاليف على حساب التنوع وتجربة المستخدم». وتأمل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بتزويد المنتجات المكتبية والتجارية بقدرات ذكية ومبتكرة حديثا، وذلك بالاستفادة من نجاحها في مجال المستهلك كنقطة انطلاق لحلول نموذجية جديدة. كما ستلبي منتجات هواوي للأعمال متطلبات العملاء المتعلقة بالأداء والفعالية من حيث التكلفة، مع مضاعفة تجربة المستخدم الأفضل والأكثر ذكاءً، بناءً على المستوى التالي من التكنولوجيا الرقمية.

رؤية السعودية 2030

وعند سؤاله عن إستراتيجية هواوي الأوسع بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أكد السيد لي أهمية السوق السعودية كسوق إستراتيجية لشركة هواوي، والتي تتجه أكثر نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة من خلال رؤية 2030، والتي تدعمها هواوي بالكامل.

وتابع بالقول: «افتتحنا أخيرا أكبر متجر رئيسي دولي لشركة هواوي في الرياض، مما يكشف حرصنا على دعم أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى جعل المملكة مركزاً للتكنولوجيا على المستوى الإقليمي. وكعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، افتتحت هواوي المتجر كجزء من الخطة الأكبر لتوسيع نطاق وصولنا داخل المملكة وتسريع عملية الوعي الرقمي مع تطوير الحياة اليومية للمستهلكين».

وفي الآونة الأخيرة، عقدت هواوي العديد من الشراكات مع الهيئات الحكومية ووقعت العديد من مذكرات التفاهم معهم، ولقد عكست جميع هذه الخطوات النجاح المتزايد لخدمات هواوي للهواتف النقالة -Huawei Mobile Services ومنصة AppGallery. وفي هذا الإطار أردف السيد لي: «يمكنني هنا إعادة التأكيد على التزامنا بتقديم تجارب متميزة وبديهية لعملائنا وشركائنا في المملكة، وسنواصل الاستثمار فيها، وتقديم التجارب التقنية الأكثر إقناعاً وابتكاراً للمستهلكين من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات».

وحول الأداء، تحدث نائب الرئيس عن هاتف HUAWEI nova 9 SE الذي أطلق أخيرا والذي يأتي ضمن سلسلة nova والتي أثبت أنها تحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، فقال: مع نمو بلغ 348 % في المبيعات مقارنة بالجيل السابق من HUAWEI nova خلال فترة الطلب المسبق، نتأكد من أن ميزات هذا الجهاز المذهلة تلبي متطلبات المستهلكين. وأضاف: نحن نسعى باستمرار لتوفير المزيد من المنتجات التي تلبي متطلبات المؤسسات والمستهلكين في المملكة العربية السعودية. لذلك، فإننا نولي أهمية كبيرة لمواصلة الابتكار في كل ما نقوم به.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّه قلّة من الشركات تكرس المزيد من إيراداتها للأبحاث مقارنة بشركة هواوي. فقد ضاعف عملاق التكنولوجيا العالمي تقريباً ميزانية البحث والتطوير الخاصة به على مدار نصف العقد الماضي إلى أكثر من 22 مليار دولار في عام 2021 - أكثر من أي شركة في العالم، وهذا يمثل نحو 22.4% من مبيعاتها في ذلك العام.

منصة AppGallery: متجر التطبيقات السريع النمو

وفي ما يتعلق بمتجر هواوي للتطبيقات قال السيد لي: (يعتبر AppGallery المنصة الرسمية والمصدر الموثوق للتطبيقات التي تم تصميمها واختبارها والتحقق منها لتقديم أفضل أداء وتجربة على أجهزة هواوي الذكية، مع حماية خصوصية المستخدم وأمنه، لذا فهي جزء مهم جداً من إستراتيجيتنا الشاملة)، وأضاف: (منذ إطلاقها العالمي في أبريل 2018، أصبحت المنصة متاحة الآن في أكثر من 170 دولة/ منطقة. وبحلول نهاية عام 2021، ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً للمنصة في جميع أنحاء العالم إلى 580 مليون. وفي عام 2021، تم تحميل أكثر من 432 مليار تطبيق حول العالم).

وأشار السيد لي أيضاً إلى أن منصة - AppGallery- تستمر في النمو بشكل جيد للغاية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، تواصل هواوي العمل عن كثب مع الشركات والمؤسسات والهيئات الأكثر شهرة وذات السمعة الطيبة في المملكة لتوفير تطبيقات مخصصة للمستخدمين المحليين. وتابع: (في عام 2021، قمنا بتضمين تطبيقات من المؤسسات الحكومية والبنوك الرائدة وشركات الاتصالات ومقدمي التجارة الإلكترونية وغيرها الكثير من الشركات والمؤسسات والجهات إلى المنصة).

ساعد كل هذا الاستثمار والدعم في جعل AppGallery واحدة من أفضل ثلاث منصات للتطبيقات في العالم. ولمواصلة هذا النمو والسعي لتوفير أفضل التطبيقات الممكنة، استثمرت هواوي مليار دولار عالمياً في برنامج Shining-Star، الذي يوفر الحوافز والدعم للمطورين، لتشجيعهم على إطلاق تطبيقاتهم في AppGallery والتكامل مع خدمات هواوي للهواتف النقالة- HUAWEI Mobile Services-الأساسية. حتى الوقت الحالي، ألهم برنامج Shining-Star بشكل تراكمي أكثر من 10 الاف تطبيق مبتكر في جميع أنحاء العالم.

- 1+8+N إستراتيجية حياة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والجهاز الفائق

وفقاً للسيد لي، يطالب المستهلكون في المملكة العربية السعودية والعالم بشكل متزايد بتجربة مشتركة عبر جميع أجهزتهم الذكية. من الشائع أن يستخدم المستهلكون أجهزة مختلفة، بحيث كانت تلك الأجهزة جزءاً من أنظمة منفصلة، الأمر الذي جعل التعاون فيما بينها صعباً للغاية، وكانت النتيجة أن العميل كان لديه تجربة مجزأة. وتابع: على مدى العامين الماضيين، واصلنا التزامنا بإيجاد قيمة لعملائنا من خلال الابتكار، والسعي لتقديم تجربة ذكية عبر جميع السيناريوهات. مدفوعين بتجربة نظام التشغيل - HarmonyOs والجهاز الفائق- Super Device ، وأيضاً من خلال خدمات هواوي للهواتف النقالة - Huawei Mobile Services واصلنا العمل الجاد لتنفيذ إستراتيجية حياة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، 1+8+N ، حيث يمثل 1 الهواتف الذكية، ويمثل الرقم 8 الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية وأجهزة الصوت الذكية ومكبرات الصوت الذكية ووحدات الرأس، ويمثل حرف N أجهزة إنترنت الأشياء- IoT .

وفي هذا الإطار، لفت السيد لي إلى أن هذه الإستراتيجية تظهر بشكل واضح في تجربة الجهاز الفائق- Super Device - التي تمكّن أنواعاً مختلفة من المنتجات من مشاركة قدراتها ومعلوماتها بسلاسة، مما يوفر للمستهلكين تجربة ذكية عبر خمسة سيناريوهات رئيسية: المكتب الذكي واللياقة والصحة والمنزل الذكي وسهولة السفر والترفيه. إنه يوفر للمستخدمين وخصوصا أولئك الموجودين في مساحة العمل القدرة على استخدام أجهزة متعددة بسلاسة وذكاء في أنواع مختلفة من السيناريوهات. متابعا: «على الرغم من وجود عدد أكبر من الأجهزة الذكية في حياتنا أكثر من أي وقت مضى، فإن التجربة التي يقدمونها غالباً ليست ذكية». وأضاف:"تميل الأنظمة المعزولة إلى تعقيد الاتصال والعمليات، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم مجزأة. لذا تأتي تجربة الجهاز الفائق- Super Device - لتحل هذه المشكلة. فهو يستخدم لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر ملاءمة وسلسة وأمانا. ويعتبر Huawei Super Device Smart Office هو الحل الذي نقدمه للعالم الجديد. ويوفر هذا الحل للشركات والمهنيين القدرة على الاستفادة من الخبرات المكتبية الذكية عبر العديد من سيناريوهات مساحة العمل".

وفي هذا الصدد، خلص السيد لي إلى أن هواوي ملتزمة دائماً بمواصلة الاستثمار وتقديم الخبرات التقنية الأكثر إقناعاً وابتكاراً للمستهلكين في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة واسعة من المنتجات، مما يوفر لهم فرصة تجربة حياة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لقد أطلقنا أخيرا عدداً من المنتجات الجديدة في المملكة التي تقدم حياة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأجهزة مثل ساعة - HUAWEI WATCH GT 3 Pro، وجهاز الكمبيوتر المحمول-,HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook E، وساعة HUAWEI WATCH FIT 2، وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro، وهواتفنا الذكية الرائدة وسلسلة أجهزة هاتف HUAWEI P50 والعديد من المنتجات المذهلة الأخرى التي من المخطط طرحها خلال هذا العام في المملكة.