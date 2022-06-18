بميزات جغرافية ونوعية عالية المستوى لمنتجات عقارية، نجحت شركتا إتقان العقارية ومصادر العقارية وإتقان الأولى العقارية في بيع 12 عقارا متنوعا في منطقة المدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت 327,235,991 ريالا، وذلك ضمن مزاد "أفانين طيبة" العلني، الذي نظمته وأدارته ونفذته الشركة، بكل حرفية وتميز.

وتنوعت العقارات المباعة بين أراض سكنية وتجارية، إضافة إلى فندق وقصر وأبراج ومحلات تجارية، تجاوزت مساحتها الإجمالية 156 ألف متر مربع.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال المزاد العلني الذي انطلق عصر اليوم الخميس 17 ذو القعدة لعام 1443، بفندق لي مريديان المدينة، والذي حظي بحضور لافت ومميز من المستثمرين والمواطنين وتم نقلة عبر تقنية البث المباشر للمزايدة بين القاعة الرئيسية في المدينة المنورة والمشاركة الحضورية في مكاتب الشركة في الرياض وجدة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «إتقان» عبدالعزيز بن فهد الرشيد، إن النجاح الذي تحقق نتيجة الميزات التي تتمتع بها العقارات المعروضة، وكذلك المنطقة الجغرافية في قلب المدينة المنورة النابض والبعض منها بالمنطقة المركزية التي تعتبر منطقة جذب سياحي ديني، ومقصد ملايين المسلمين حول العالم لاحتضانها ثاني الحرمين الشريفين، وهي محل اهتمام وعناية القيادة الكريمة والتي تجلت بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة والإعلان عن مشاريع ضخمة منها إطلاق أكبر توسعة تاريخية لمسجد قباء تزامناً مع مستهدفات الرؤية.

وأضاف الرشيد أن هذه العوامل جعلت مؤشرات الطلب على العقارات مرتفعة لدى المستثمرين، فضلا عن تعدد مرتكزات الجذب الاستثماري الآمن على المدى البعيد، وتقدم الرشيد بالتهنئة للمستثمرين الذين فازوا بالعقارات المميزة.

وأوضح الرشيد أن جميع المنتجات التي تم بيعها كانت جاهزة لجني العوائد الاستثمارية ونادرة وتتفاوت مساحاتها واستخداماتها وهو ما ساهم في إذكاء روح التنافس بين المستثمرين، سائلاً الله أن يبارك للمشترين وأن يديم على السعودية تقدمها ورقيها.

وقدم رئيس مجلس «إتقان العقارية» شكره وتقديره لكافة شركاء إتقان واللجان العاملة بالمزاد الذي كانوا سبباً في مواصلة النجاحات التي تحققها إتقان، كما شكر المصفي شركة مصادر العقارية على ثقتهم الكبيرة في إتقان التي تعتز دائما بشركائها في النجاح.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية عبدالله بن صالح العوفي أن نجاح المزاد العلني لأفانين طيبة جاء نتيجة حتمية لما يشهده السوق العقاري من نمو اقتصادي كبير بفضل الله ثم بفضل الدعم والمساندة التي تقدمها السعودية بقيادتها الرشيدة، مشيداً باحترافية ومهنية شركة إتقان في التسويق وتنظيم المزاد العلني وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.

يذكر أن شركة إتقان العقارية تواصل نجاحاتها في إدارة مزادات عقارية بمليارات الريالات في مختلف مناطق السعودية، كما وظفت التقنية والذكاء الاصطناعي في إدارتها مواكبة لرؤية 2030، إلى جانب امتلاك أكبر منصة رقمية للمزادات العقارية الإلكترونية في السعودية هي منصة «الدال العقارية».