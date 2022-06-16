السعودية أول دولة ينطلق فيها البرنامج اللوجستي الجديد الذي سيمتد على مستوى المنطقة

سيسهم البرنامج في تأسيس 30 شركة ناشئة جديدة وخلق مئات الوظائف في المملكة خلال سنواته الثلاث الأولى

أعلنت أمازون، اليوم، عن إطلاق برنامجها العالمي الرائد «رواد الأعمال للخدمات اللوجستية» في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والذي يهدف إلى تحفيز رواد الأعمال المحليين وتمكينهم من تأسيس وإدارة شركاتهم الخاصة في مجال الخدمات اللوجستية لتوصيل شحنات أمازون. وتُعَد هذه النسخة من البرنامج هي الأولى التي يتم إطلاقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما سيتم التوسع في إطلاق البرنامج عبر عدة دول في المنطقة. كما من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تأسيس ما يزيد عن 30 شركة ناشئة جديدة وخلق مئات الوظائف في مجال الخدمات اللوجستية داخل المملكة خلال سنواته الثلاث الأولى.

وجاء الإعلان عن برنامج «رواد الأعمال للخدمات اللوجستية» خلال حفل عقد بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، ونائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور.

ويقدم برنامج «رواد الأعمال للخدمات اللوجستية» للراغبين في الانضمام إليه من رواد الأعمال السعوديين، العديد من المزايا، مثل الحصول على نسبة محددة من طلبات أمازون ضمن المحطة الأخيرة لتوصيل الشحنات، وإمكانية الاستفادة من تقنيات أمازون المتطورة، وبرامج التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى تخفيضات على مجموعة من الخدمات، بما فيها المركبات التي تحمل علامة أمازون التجارية، والزي الموحّد بشعار أمازون، والتأمينات الشاملة.

وفي شهر مارس الماضي، وقعت أمازون مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تهدف إلى تمكين المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة من بيع منتجاتها على متجر أمازون السعودية. وتأتي مبادرة أمازون الجديدة لدعم شركات الخدمات اللوجستية الناشئة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لـ «منشآت» والتي تتضمن تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال لتعزيز نمو كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية، وبالتزامن مع نمو البرنامج، من المتوقع أن يخلق مئات الوظائف في مجال الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة، وبالتالي دعم القطاع السعودي للتجارة الإلكترونية، فضلاً عن الاستمرار في تطوير قدرات الكفاءات المحلية وإكسابها المزيد من مهارات المستقبل المتطورة.

وتعليقاً على مبادرة أمازون الجديدة، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد: «تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة شريانا حيويا لاقتصادات الدول، ونعمل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر العديد من البرامج والاتفاقيات والشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتأتي مبادرة أمازون لتترجم هذا التعاون الذي يمثل إحدى ثمار الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) والذي نظمته منشآت بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية، كما نتطلع أن يحقق هذا البرنامج الطموح أهدافه لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وأن يمثل نموذجا يحتذى في الشراكة بين القطاع العام والخاص»

من جانبه، قال نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور: «يواصل رواد الأعمال في المملكة إلهامنا بأفكارهم المبتكرة وإبداعاتهم التي تُسهٍم في إرساء معايير جديدة في نهج التفكير الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء. ونحن في أمازون، نؤكد على التزامنا بالاستمرار في تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال إطلاق برنامج»رواد الأعمال للخدمات اللوجستية«الجديد في المملكة، وتوفير الأدوات والتقنيات والمعرفة اللازمة لرواد الأعمال السعوديين، نهدف إلى تشجيعهم على تأسيس وتشغيل شركاتهم الخاصة في مجال الخدمات اللوجستية. كما نسعى إلى تمكين رواد الأعمال المبتكرين من خلال دعم الشركات والعلامات التجارية الناشئة في جميع أرجاء المملكة لاستثمار كامل طاقاتها وقدراتها، إلى جانب المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي القوي وسريع النمو في المملكة».

وستلعب أمازون دوراً فاعلاً في شراكتها مع جميع رواد الأعمال، وذلك للمساعدة في تقليل تكاليف إنشاء المشروع من خلال تأمين أفضل الشروط والتسهيلات للحصول على الموارد اللازمة لتشغيل شركات الخدمات اللوجستية.

بدوره، تحدث سهل شعيب عن تجربته كأول رائد أعمال ينضم إلى برنامج «رواد الأعمال للخدمات اللوجستية» من أمازون، قائلاً: «مع ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، كنت أحلم ببدء مشروعي الخاص في مجال الخدمات اللوجستية، ولكنني لم أملك الخبرة الكافية لدخول هذا المجال. وحينما أطلقت أمازون برنامج»رواد الأعمال للخدمات اللوجستية«في المملكة، تحول حلمي إلى واقع وأتاح لي البرنامج إمكانية الاستفادة من تقنيات أمازون المتطورة وخبراتها اللوجستية العالمية. لقد وفرت لي أمازون فرصة مميزة للتعلم واكتساب مهارات جديدة مع تحقيق الأرباح وتوسيع مشروعي الخاص. وأنا الآن فخور بأننا قمنا مؤخراً بتوصيل أولى الشحنات لعملاء أمازون في المملكة».

وأضاف شعيب: «يُعَد برنامج»رواد الأعمال للخدمات اللوجستية«منصة مميزة لرواد الأعمال المبتدئين الذين يسعون إلى تأسيس مشاريع خاصة وناجحة، خاصةً وأنه يوفر مزايا عديدة، مثل كمية محددة من شحنات أمازون، وإمكانية الاستفادة من الأدوات والأصول المتطورة التي تقدمها شركة أمازون العالمية».

يشار إلى أن أمازون تتيح الفرصة لجميع الأشخاص المهتمين للانضمام إلى برنامج «رواد الأعمال للخدمات اللوجستية»، حتى الذين ليس لديهم خلفية سابقة في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل. وبإمكان المواطنين السعوديين المهتمين ببدء مشاريعهم الخاصة في أعمال التوصيل في المملكة، التواصل مع أمازون عبر الرابط التالي www.amazon.sa/DSP، على أن يتمتعوا بخبرة مهنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قدموا خلالها أداءً جيداً في مناصب تشغيلية، مثل إدارة الفعاليات، والعمليات، والبناء والتشييد، وفرق العمل والموظفين.

سؤال #1: لماذا قامت أمازون بإطلاق هذا البرنامج؟

• تتمتع أمازون بتاريخ حافل في إطلاق برامج رائدة تسهم في تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

• نحن متحمسون لإطلاق هذا المبادرة الجديدة التي تتيح لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحراز التقدم وإنشاء مشاريع التوصيل الخاصة بهم.

• في أمازون، يعتبر البائعون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين جزءاً أساسياً من ثقافتنا التي تتمحور حول الاهتمام الشديد بالعملاء، ونحن ملتزمون تماماً بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى المزيد من العملاء ومتابعة طموحاتهم الريادية.

• أكثر من 50٪ من مبيعات أمازون حول العالم تأتي من قبل البائعين الصغار والمتوسطين.

• ندرك أهمية رؤية المملكة 2030 وركائزها المختلفة التي تسعى إلى بناء «مجتمع نابض بالحياة» و«اقتصاد مزدهر» و«وطن طموح»، ونفخر بالعمل مع منشآت وبالاستثمار في الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة للإسهام في تحقيق الرؤية.

• كما نتطلع إلى توفير سبل جديدة أمام الشركات لزيادة الاستثمارات والمساعدة في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليّ بسرعة أكبر.

سؤال #2: لماذا قررت أمازون إطلاق البرنامج في المملكة أولاً؟

تولي المملكة اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وذلك لتنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

• استرشاداً بأهداف تنويع الاقتصاد الوطني في رؤية 2030، أطلقت حكومة المملكة العديد من البرامج والحوافز والاستثمارات لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

• كما أطلقت الحكومة «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

• ومع الأخذ بعين الاعتبار المكانة الرائدة لأمازون كلاعب رئيسي في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي، مع خبرة تشغيلية وتقنية تزيد عن 20 عاماً، يسهم هذا البرنامج في تمكين أمازون من دعم الأجندة الوطنية لرؤية المملكة وتعزيز الإقبال على ريادة الأعمال من خلال توفير الفرص الملائمة لأصحاب الأعمال الطموحين، والمساعدة في توفير مئات الوظائف في العديد من المجالات، وإنشاء أعمال جديدة.

• وتسهم هذه المبادرة من أمازون في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية المحلي، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء مستقبل رقمي متقدم.