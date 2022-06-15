أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري المهندس سعد الغيثي، أن المملكة العربية السعودية مقبلة على طفرة كبيرة جداً في الاستثمارات في ظل توجهات رؤية 2030 التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن الاستثمار في السوق السعودي توجه دولة.

جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق تحالف كبير للاستثمارات السعودية ـ المصرية وتدشين كيان عملاق في السوق العقاري يحمل اسم «أكام الراجحي» باستثمارات تتراوح بين 5 – 8 مليار جنيه مصري، يتبنى فلسفة «أنسنة العقار» لتلبية الاحتياجات الفعلية للإنسان، بحضور وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال في البلدين.

وأشار الغيثي إلى أن قضية «تصدير العقار» ترتبط بشكل وثيق بقوة التشريعات الحكومية في الدول، مشدداً على ضرورة إدراج كافة الوحدات العقارية المطروحة في السوق في قاعدة بيانات تسمح بالتحقق مع مصداقيتها ومطابقتها للمواصفات وتلبيتها لحاجات الإنسان، فضلاً عن التحقق من موثوقية الشركات المنفذة، بما يحقق المنفعة لطرفي العلاقة (المطور العقاري ـ والعميل).

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحى السعودية المهندس عبدالوهاب الراجحى، خلال اللقاء، أن الشراكة تهدف لتوسيع الاستثمارات السعودية في مصر، فى ظل الفرص الواعدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن اختيار شركة «أكام» جاء لتوافق الرؤى المشتركة فى مجال التطوير العقارى.

وأضاف الراجحي: «مصر تشهد تطوراً في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يمهد للمزيد من فرص الاستثمار ويزيد من فرص الشراكة السعودية ـ المصرية في ضوء التنمية العمرانية الهائلة التى تشهدها مصر الآن، ما يجعلها نقطة جذب لكافة الاستثمارات».

وفي ذات السياق، اعتبر المنهدس عصام منصور رئيس مجلس إدارة شركة «آكام» للتطوير العقاري، أن الاسثمارات السعودية في مصر إضافة هامة سيكون لها بصمة واضحة فى تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات السوق المصري، مرحباً في كلمته بالمستثمرين السعوديين في مصر ومعبراً عن سعادته بإطلاق كيان «أكام الراجحى».

فيما اعتبر رجل الأعمال المصري المهندس إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة «أكام» والرئيس التنفيذى لشركة «أكام الراجحى»، أن الاستثمارات السعودية في مصر ستكون إضافة قوية للسوق المصري، مؤكداً أهمية هذه الشراكة فى تنفيذ مشروعات جديدة تتميز بالابتكار وتلبى الاحتياجات الحقيقية للعملاء، مشدداً على ضرورة تبني أساليب بنائية حديثة تواكب مفاهيم الابتكار وتطبقها على أرض الواقع وفق دراسات دقيقة ومفصلة لمراكز أبحاث متخصصة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري.

وعبّر المهندس إدريس عن سعادته لاختيار شركة «أكام» لتكون الشريك الإستراتيجي والحصري لمجموعة الراجحي السعودية في مجال التطوير العقاري في مصر، وإطلاق كيان جديد يحمل اسم «أكام الراجحي» مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للسوق المصري تترجم على أرض الواقع فلسفة «أنسنة العقار».