كشفت مجموعة السليمان عن أحدث استثماراتها مع شركة «Cartlow» للخدمات اللوجيستية العكسية الرائدة في المنطقة باستثمار يبلغ 18 مليون دولار يساهم في دعم «Carlow» لمزيد من التوسع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تعد «Cartlow» منصة للخدمات اللوجيستية العكسية مدعمة بتقنيات مطورة تجمع بين إعادة التجارة الإلكترونية، إدارة المسترجعات، إعادة الشراء،الاستبدال، إدارة الضمان، التجديد، وإعادة التدوير للاستفادة من الحلول اللوجيستية الشاملة.

بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية العكسية 635 مليار دولار أمريكي عالمياً في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 958 مليار دولار بحلول عام 2028.

يرتكز النمو على زيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في قنوات المبيعات وتسريع مواعيد إطلاق المنتجات التقنية مما يزيد الطلب على تجار التجزئة لإدارة برامج الاسترجاع والاستبدال بكفاءة.

ولأن الخدمات اللوجيستية العكسية تعتبر واحدة من أكبر التحديات التشغيلية نظراً لحجمها، تكلفتها، والمهارات المطلوبة، تأخذ حلول «Cartlow» المدعمة تقنياً العبء عن تجار التجزئة وتزودهم بالبرامج اللازمة لتمكينهم من الحصول على معدلات استرداد أفضل بالإضافة إلى مخزون صحي.

تنشط مجموعة السليمان في تجارة التجزئة متعددة القنوات والخدمات وعقارات تجارة التجزئة، تضم في عملياتها 5 شركات تقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل: ايكيا المملكة العربية السعودية والبحرين، فلو للخدمات اللوجيستية المتكاملة، احتراف للتطوير العقاري، استثمار مشترك مع شركة Livspace بالإضافة إلى استثمار استراتيجي مع سلاسة للحلول اللوجيستية المتكاملة.

يساهم هذا الاستثمار في توسع النظام الآيكولوجي متعدد القنوات لمجموعة السليمان من خلال توفير حلول جديدة ومبتكرة لكبار تجار التجزئة وذلك من خلال تقنيات «Cartlow»

تقوم مجموعة السليمان بعدة تجارب لمبادرات مختلفة مثل برنامج «إعادة الشراء» لمنتجات ايكيا بهدف إطالة عمر الأثاث المستعمل من خلال الأسواق الثانوية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان سعود السليمان: «يسلط استثمارنا في Cartlow الضوء على التزامنا بأهداف الاستدامة في رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر في سلاسل القيمة».

وبدوره قال مؤسس Cartlow ورئيسها التنفيذي محمد سليمان: «سيساعد هذا الاستثمار بالارتقاء بأعمال Cartlow إلى مستوى جديد، فهدفنا مواصلة دعم التقنيات المبتكرة ضمن مشهد الخدمات اللوجيستية العكسية في المنطقة.»

إضافةً إلى ذلك، ساهم النقص العالمي في سلسلة التوريد مؤخراً إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن في تضخم أسعار السلع الاستهلاكية. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إطالة عمر الإلكترونيات من خلال الأسواق الثانوية.

توفر منصة إعادة التجارة الفريدة من «Cartlow» للمستهلكين والشركات منتجات مملوكة سابقاً، مفتوحة العلبة، ومجددة بأسعار منافسة مع الحفاظ على ثقة العميل من خلال عمليات الفحص المضمونة للجودة وتوفير الضمان على المنتجات المباعة.