أعلن بنك الجزيرة (إحدى المؤسسات المالية الرائدة في السعودية)، وكلية «إنسياد» لإدارة الأعمال (واحدة من أكثر الكليات المرموقة والرائدة في البرامج التطويرية والمتعلقة بمجالات إدارة الأعمال والقيادة)، توقيع عقد شراكة إستراتيجية للاستفادة من البرامج التطويرية الرائدة التي تقدمها الكلية، لتطوير حديثي التخرج، والقيادات المصرفية الشابة، والقيادات التنفيذية، من خلال الاستفادة من البرامج الموجودة سابقًا في مختلف فروع الكلية الثلاث أوروبا «فرنسا» وآسيا «سنغافورة» والشرق الأوسط «أبوظبي»، أو البرامج التي سيتم تصميمها خصيصًا لمنسوبي بنك الجزيرة بموجب هذه الشراكة والتي تنسجم مع سعي بنك الجزيرة لتحقيق إستراتيجيته الهادفة لدعم توجهات السعودية لتطوير القطاع المالي و رأس المال البشري كأحد مستهدفات رؤية 2030.

وقد وقع اتفاقية الشراكة عن بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، وعن كلية إنسياد بشار طباره المدير الأقليمي للبرامج التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا.

وتعليقاً على الشراكة، قال رئيس مجموعة رأس المال البشري في بنك الجزيرة فيصل المنصور: نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع واحدة من أعرق كليات إدارة الأعمال في العالم، التي تأتي في إطار جهود البنك الهادفة لتحقيق إستراتيجيته الطموحة لتطوير كوادره البشرية التي تقوم على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات المحلية أو الخارجية وإلحاقهم ببرامج تدريبية متقدمة، وإتاحة الفرصة أمام موظفيه في مختلف الإدارات لتطوير مهاراتهم واكتساب قيم ومعارف متقدمة تساعدهم على الارتقاء الوظيفي، وتوجيه كل ذلك للارتقاء بخدمات البنك التي يقدمها لعملائه في بيئة عمل محفزة تعتمد على التميُّز في الأداء والتطوُّر المستمر مما يعزز توجه البنك الإستراتيجي في السنتين القادمتين ليكون الخيار الأول لأفضل الكفاءات المصرفية.

وفي سياق متصل، أعرب المدير الإقليمي للبرامج التنفيذية لإنسياد الشرق الأوسط بشار طباره عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة بين إنسياد وبنك الجزيرة وقال إن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية نوعية كونها تسهم في خدمة العديد من الأهداف الإستراتيجية للبنك وتأهيل كوادره البشرية.

وأضاف أن كلية «إنسياد» تعتبر واحدة من أفضل الكليات المتخصصة في الإدارة والأعمال في فاونتينبلو - فرنسا وفي سنغافورة وأبوظبي والولايات المتحدة كما تحظى بشهرة عالمية على مستوى كليات الأعمال في العالم كواحدة من مؤسسات التعليم العالي الأكثر ابتكاراً ونفوذاً وتميزاً ببرامجها الخاصة في مجال تطوير المهارات القيادية والإدارية التي تلبي حاجات الشركات والبنوك، وتابع قائلاً «ستدعم شراكتنا الجديدة مع بنك الجزيرة رؤيته الثاقبة تجاه الاستثمار في رأس المال البشري، إيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة، كما تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال».