كشف رصد أجرته «عكاظ» أن هناك 92 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» سجلت خلال تداولاتها أمس (الإثنين) أدنى مستوى سنوي لها، تزامن مع انخفاض المؤشر بشكل حاد خلال تداولاته، وكسره لمستوى 12 ألف نقطة، وأغلقت 13 شركة عند أدنى مستوى سنوي لها.ووفقا للرصد، فإن هناك 97 شركة انخفضت أسهمها بأكثر من 3% بنهاية تداولاتها أمس، وأغلق المؤشر عند مستوى 12.053 نقطة، فاقدا نحو 269 نقطة بنسبة تراجع 2.18%.وفقدت الشركات التي سجلت أدنى قاع سنوي لها نحو 7.98 مليار ريال من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، فيما سجلت شركات «النايفات، وتنمية» أدنى قاع تاريخي لها.وشملت الشركات التي سجلت أدنى سعر سنوي: «المصافي، البحري، تكوين، اليمامة للحديد، أنابيب السعودية، التصنيع، جبسكو، فيبكو، أنابيب، معدنية، الزامل للصناعة، المجموعة السعودية، ينساب، المتقدمة، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، أسمنت أم القرى، زهرة الواحة، الكثيري، أسمنت السعودية، أسمنت الجنوبية، أسمنت تبوك، بوان، الصناعات الكهربائية، الخزف، أميانتيت، البابطين، الفخارية، مسك، العمران، مهارة، صدر، طباعة وتغليف، التموين، سيسكو، الخدمات الأرضية، سابتكو، العبداللطيف، لازوردي، الأصيل، فتيحي، مجموعة الحكير، الخليج للتدريب، هرفي، ريدان، تهامة، شاكر، أكسترا، ساكو، باعظيم، جرير، فواز الحكير، أسواق المزرعة، تنمية، الشرقية للتنمية، الجوف، جازادكو، أيان للاستثمار، الكيميائية، رعاية، الدوائية، متطورة، سناد، النايفات، جزيرة تكافل، ملاذ، ساب تكافل، اتحاد الخليج، التأمين العربية، الاتحاد، تشب، أكسا، العالمية، الإنماء طوكيو، الجزيرة تكافل، جدوى ريت الحرمين، ملكية ريت، سيكو السعودية ريت، دراية ريت، الراجحي ريت، جدوى ريت السعودية، سدكو كابيتال، الإنماء ريت، ميفك ريت، الخبير ريت، طيبة، التعمير، إعمار، البحر الأحمر، مدينة المعرفة، الأندلس، والمراكز العربية».