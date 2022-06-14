تراجعت العملات الافتراضية بصورة حادة خلال تعاملاتها أمس (الإثنين)، بعدما أوقفت منصة «سلسيوس نتورك» سحوبات العملاء، ومع استمرار تأثير بيانات التضخم الأمريكية على الأصول الخطرة.وتراجعت البيتكوين بنسبة 13.38% إلى 23628.5 دولار، وفقاً لبيانات «كوين باس»، لتصل خسائرها خلال العام الحالي حتى الآن إلى حوالى 50%. وانخفضت أيضاً الإيثريوم بنسبة 17.58% عند 1219.89 دولار، وتراجعت الريبل 12.75% إلى 30.87 سنت.وتراجعت البيتكوين بنسبة 13.3% إلى 2326.25 دولار، وانخفضت أيضاً الإيثريوم بنسبة 18.6% عند 1202.76 دولار، وتراجعت الريبل 13.09% إلى 30.75 سنت.ويأتي ذلك التراجع وسط توقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة تشديد نقدي أكثر صرامة بعد البيانات التي صدرت الجمعة الماضية.وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وصباح الإثنين، فقدت سوق العملات الافتراضية أكثر من 200 مليار دولار، لتهبط قيمة السوق دون مستوى تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2021، حسب بيانات «كوين ماركت كاب».