أكد برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» أن المرحلة الثانية من البرنامج في الرياض تستهدف أكثر من 140 حياً سكنياً حسب النطاق المعتمد.وكان برنامج «رسوم الأراضي البيضاء»، قد أعلن في ديسمبر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية، والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض.وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في 8 يونيو 2016م، وأصبحت هناك 3 مراحل لتطبيق البرنامج؛ تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد، وتضم المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تُطبَّق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.