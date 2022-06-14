أبرم البنك العربي الوطني اتفاقية تعاون إستراتيجية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تتيح لمنسوبي البنك وذويهم من الدرجة الأولى الالتحاق ببرنامج الماجستير لدى الكلية، الذي يتضمن 3 اختصاصات هي المالية والإدارة وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، إضافة إلى برامج تدريبية متنوعة أخرى تهدف إلى رفع كفاءة كوادر البنك من الجنسين.ووقع الاتفاقية من جانب البنك عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي عبيد الرشيد، والعميد التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان البروفيسور زيجر ديجريف، وسيقدم البنك الدعم لمنسوبيه.وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك الدعم لمنسوبيه المنتسبين لبرامج الماجستير، وذلك عبر مركز متخصص في هذا المجال تابع للكلية، هو الأول من نوعه في المملكة.وأعرب عبيد الرشيد عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تندرج في إطار استراتيجية البنك الرامية الى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية؛ وفقاً لأحدث برامج التأهيل والتدريب التفاعلية المتطورة، مؤكداً ثقته بأن هذا التعاون سيكون مثمراً لكلا الجانبين، مما ينعكس إيجاباً على تطوير الصناعة المصرفية بأفضل السبل.وأشار البروفيسور ديجريف إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك العربي الوطني؛ وهو مؤسسة مالية متميزة، يمثل استمرارا لجهود كلية الأمير محمد بن سلمان نحو دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال اختيار الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعملية بطرق مبتكرة تنسجم مع روح العصر، وتثري خبرتهم لتضيف قيمة فعالة في أعمالهم، مضيفاً أن البنك العربي الوطني بصفته لاعباً رئيسياً في القطاع المالي يعتبر شريكاً مثالياً لكلية الأمير محمد بن سلمان وخصوصاً في برنامج الماجستير في الإدارة المالية.