وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية مع الخطوط الجوية الأوزباكستانية لمدة ثلاث سنوات لتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحنات في جميع المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

ونسعى في سال السعودية ومن خلال ھذه الاتفاقیة المساھمة في تحقیق مستھدفات الإستراتیجیة الوطنیة للنقل والخدمات اللوجستیة والتي تطمح لجعل المملكة مركزاً لوجستیاً رائداً في العالم وتسھیل حركة الشحن في مطارات المملكة.

كما نثمن ثقة الخطوط الجوية الأوزباكستانية باختيار سال شريكاً لوجستياً لها في المملكة، وهذه الاتفاقية تأتي تأكيداً وامتداداً لخبرة سال العريقة في مجال المناولة الأرضية للشحن، حيث ستستفيد الخطوط الجوية الأوزباكستانية من خدمات مناولة الشحنات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية والخدمات المساندة في مجال المناولة الأرضية.

وتعد شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.