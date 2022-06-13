تعتبر شركة أزاد العقارية واحدة من أفضل ١٠٠ شركة معتمدة للعمل فيها عن العام الماضي من ديسمبر ٢٠٢١ وحتى ديسمبر٢٠٢٢ بالمملكة العربية السعودية، وذلك بتكريم من قبل منظمة Great Place to Work® لفئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها ٦٢٦.٠٠٠ شركة في المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت الجائزة الإعلان عن أفضل ٣٠ جهة من القطاعين العام والخاص بناءً على معايير ومنهجية موحدة من منظمة عالمية معتمدة.

ويعكس هذا التكريم منهجية الشركة في تبني سياسات وأنظمة تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل تقدمية داعمة، تعزز أداء موظفيها من خلال خلق ثقافة مُحفِزة، تعمل على جذب المواهب وتُعزز التمكين والقدرات المهنية، كما تعمل على زيادة مستوى الرضا لدى موظفيها، حيث تتبنى قيم الشفافية وتكافؤ الفرص والتطوير المستمر للمساهمة في صنع القرار من خلال تشجيعهم على الطموح ومشاركة الأفكار والآراء.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة أيمن محمد البرطي عن سعادته قائلاً: «يسعدنا نيل هذا التكريم الذي يمثل إنجازاً ثابتاً لنا وذلك بفضل الجهود المتفانية للفريق، حيث نؤمن أن بيئة العمل أمر مهم في تحديد مدى كفاءة العمل، وبالتالي فإننا في»أزاد«نستثمر في بناء بيئة تقدمية تضمن دائماً دعم موظفينا ومساعدتهم لإطلاق قدراتهم الكاملة وتطوير ذاتهم من خلال تكوين ثقافة النجاح المشترك».

إن نهج ثقافتنا يضع موظفينا في مقدمة أولوياتنا، من خلال العمل على خلق تجربة مهنية متكاملة، نركز فيها لأبعد من إطار الأداء الوظيفي فحسب، بل ونسعى من خلالها للتشجيع على الإبداع، وتطوير القدرات والتنافس الإيجابي وبناء روح الفريق الواحد عن طريق تطبيق سياسات وإجراءات متينة.

وأضاف معبراً: «يسعدني إهداء هذه الجائزة لموظفي أزاد الأعزاء، فلم نكن لنحقق مثل هذه النجاحات لولا توفيق الله ثم جهودهم، نعتبر هذا حافزا لنا لتقديم الأفضل دائماً وإرساء ثقافة رائدة وفق أفضل المعايير، لنقدم نموذجاً يحتذى به في التطوير المهني للموظفين».

وتعد شركة أزاد العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري، تأسست في عام ٢٠١٧، مقرها مدينة جدة، وهي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاريع العقارية، وتعمل على تمكين القطاع مستندة على معايير عالية للجودة والخدمات المبتكرة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.