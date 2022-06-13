لزيادة قوة وجودها في المملكة، قامت مجموعة لولو التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها بافتتاح أحدث فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا الهايبرماركت الرقم 27 في المملكة و233 على مستوى المجموعة ويقع في حي الروابي بجدة.

وقد تم افتتاح الفرع من قبل أمين جدة صالح علي التركي وبحضور رئيس مجموعة اللولو يوسف علي ام اي والعضو المنتدب والعديد من الحضور، وتم تشريف الافتتاح من قبل الأمين العام لغرفة جدة رامز الغالب.

وبمساحة إجمالية تبلغ 168.000 قدم مربع يتكون هذا المتجر والمؤلف من طابق واحد وبأسلوب حديث لعرض المنتجات الغذائية والزراعية من المملكة العربية السعودية وتتوفر أيضاً أسماك البحر الأحمر ومنتجات اللحوم المحلية في قسم الملحمة والقهوة السعودية والمانجو السعودية والخضار والفواكه المحلية والعديد من المنتجات الأخرى.

وهذا الإبراز يأتي من اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في معايرة نهج جديد لتاريخ الطهي وتراث المملكة وتعزيز الأعمال الزراعية المتنامية التي يتم إنشاؤها مع قاعدة المستهلكين الشباب الكبير وواسعة المعرفة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو يوسف علي: «سعداء برؤية متجر رائع آخر يتم افتتاحه سيخدم عملاؤنا الأوفياء في حي الروابي والأحياء القريبة منها. افتتاح المتجر الجديد في جدة هو جزء من خطة توسعنا الإستراتيجية التي تتواءم مع خطة نمونا المستقبلية والفرص التي صنتعها المملكة العربية السعودية للمستثمرين».

وأضاف يوسف علي أيضاً: «قيادة المملكة العربية تسعى لتوظيف الشباب والاستثمار في مناطق جديدة مثل الأعمال الزراعية المحلية، ليس فقط في توفير الأمن الغذائي وإنما لتعزيز هوية المواطنة والفخر بوطنهم، مجموعة اللولو ستعمل كل شيء ممكنا لدعم هذا من خلال استخدام قاعدة عملائها لرفع هذا التأثير لهذا الغرض».

الشيف السعوديات، أحد أهم الأقسام المعروفة عند افتتاح لولو هايبرماركت هو قسم المأكولات الساخنة الذي سيوفر أنواعا مختلفة من الطعام من قبل شيف سعودية، حيث يقمن بتحضير الأطباق السعودية الشعبية اللذيذة وستكون قياسا لتأثير توظيف النساء السعوديات.

كما سيكون قسم القهوة السعودية مخصصاً لتسليط الضوء على البن المزروع في السعودية مع تجربة التذوق والحديث عن عادات القهوة في السعودية.

وكجزء من التزام المجموعة في دعم أهداف تقدم وتطوير المجتمع المحلي في السعودية، هناك أكثر من 3200 موظف سعودي يعملون حاليا في لولو، ومنهم 1000 موظفة لتوظيف المواطنين الشباب وتدريبهم وتهيئتهم للمستقبل، وفي نهاية العام سيكون هناك 4000 موظف سعودي، ومن المتوقع أن يكون هناك 5000 موظف سعودي بنهاية 2023.

الخدمات الاجتماعية: أحد أهم العناصر التي تساعد في تطوير هذا البلد هي دعم المهارات المحلية في جميع المجالات مثال ذلك كرياضة كرة القدم التي تعد من أبرز الرياضات شعبية لدى المواطنين، قامت لولو هايبر ماركت بمناسبة افتتاح فرعها في الحي الروابي بدعم فريق أسطورة الروابي والذي لديه شعبية لدى سكان الحي.

كما تم توفير 427 موقفا للسيارات، إضافة إلى كل مستلزمات الراحة لتوفير تجربة تسوق سهلة من خلال كاونترات المحاسبة الخضراء لتوفير الفاتورة الرقمية، كما أعلن أخيرا، متجر الروابي سيوفر للعملاء صوت البيئة والخدمات التقنية المتطورة للفاتورة الرقمية، حيث سيحصل العميل على رسالة نصية لهاتف العميل عند صندوق المحاسبة. وسيتوفر في المتاجر المتنوعة مثل إي إكسبرس، بلش، ولولو كونكت التي توفر المنتجات الإلكترونية والرقمية.

وشهد الافتتاح إطلاق حملة منزل الحلم الذي سيتم من خلال السحب من قبل السيد يوسف علي حيث سيحصل فائز واحد على شقة الأحلام وهناك أيضاً 30 فائزا بجائزة قيمتها 5000 ريال قسائم شرائية بجوائز ستصل قيمتها لنصف مليون ريال، وهذه الحملة ستكون في منطقة جدة.

وحضر هذه المناسبة المدير التنفيذي لمجموعة اللولو أشرف علي والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد ومدير منطقة جدة رفيق محمد والعديد من ممثلي لولو.