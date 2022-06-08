أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تقديم 5 خدمات جديدة للمشتركين، وذلك ضمن مساعيها لتحسين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، ومن أبرز الخدمات المُقدمة المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها.

وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن الخدمات الجديدة ستمكن المشتركين من مراقبة نمط الاستهلاك، ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى إمكانية حصول المشترك على قراءة العداد عن بُعد ؛ للاطلاع على معدلات استهلاكه من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء.

ودعت الشركة مشتركيها إلى تحميل تطبيق الشركة للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.