في خطوة لتقليل استهلاك الورق ولتجربة تسوّق «أكثر صداقة للبيئة»، تقدم أسواق لولو الإيصال الإلكتروني في متاجرها في المملكة العربية السعودية.

وسيحل نظام الإيصالات الإلكترونية محل الإيصالات الورقية ويمكن للمتسوقين على الفور الحصول على إيصالات التسوق الخاصة بهم كرسائل نصية قصيرة، وهي أكثر ملاءمة وأمانًا إلى جانب كونها سهلة التخزين للرجوع إليها في المستقبل.

فيما سيتم تنفيذ نظام الإيصالات الرقمية في جميع متاجر أسواق لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية وسيقلل بشكل كبير من استخدام الورق ويعزز الدفع بدون تلامس.

كما سيسهل على العملاء استبدال منتجاتهم ومتابعة مكافآتهم.

وقالت رئيسة المبادرة الخضراء والاستدامة في لولو هايبرماركت السعودية حصة عبد الرحمن: «يسعدنا إطلاق نظام الدفع الإلكتروني المتطور الخاص بنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وبصفتنا مجموعة التجزئة الرائدة في المملكة، فإن هذه الخطوة هي إجراء لتحسين تجربة التسوق لعملائنا وتضمين طريقة مستدامة و(صديقة للبيئة) من شأنها أن تساعد الكوكب».

وأضافت: «إنه جزء من وعد لولو بالترقية المستمرة لتجربة البيع بالتجزئة لمتسوّقينا، وأيضًا استخدام وجودنا في البيع بالتجزئة لدعم الاستدامة والبيئة».