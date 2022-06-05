وقعت مجموعة إيلاف، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة والسفر والسياحة في المملكة، مذكرة تفاهمٍ مع منصة RezLive.com الالكترونية الرائد في مجال حجوزات معاملات الشركات، يدرس الطرفان بموجبها تأسيس شركةٍ متخصصةٍ في خدمات العمرة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة الجديدة الرامية لتوسيع حضورها في سوق السفر والسياحة والضيافة المحلي، وتعزيز جهودها في خدمة ضيوف الرحمن في المملكة، والقادمين من خارجها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف، الدكتور عادل عزت، أن الشركة الجديدة ستكون إضافة قيمة لقطاع العمرة بالمملكة، وستُسهم في إثراء الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مشيراً إلى أن الطرفين سيعملان بموجب مذكرة التفاهم الجديدة على تطوير وإدارة منصةٍ إلكترونيةٍ متقدمةٍ ستخصص لتقديم خدمات السفر من أجل العمرة لضيوفها.

وأكد الدكتور عادل عزت أن منصة RezLive.com الالكترونية من المنصات العالمية الرائدة في قطاع خدمات السفر والحج والعمرة، حيث تملك واحدة من أكبر منصات السفر العالمية، حيث ستستفيد مجموعة إيلاف من خبرات ومعرفة المنصة في مجالات الحجوزات وتقنية السفر للارتقاء بالخدمات التي تقدمها مجموعة إيلاف لضيوفها داخل وخارج المملكة على السواء.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمنصة RezLive جال شاه، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة إيلاف، التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة على مستوى المملكة، لتأسيس شركة السياحة الجديدة، وقال «نحن سعداء بالإسهام في مساعيها الهادفة لإثراء تجارب ضيوفها وعملائها من سكان وزوار المملكة، وسنسخر خبراتنا الطويلة، ومعرفتنا المتعمقة، للعمل معاً من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، ودعم طموحها للتوسع، ونتشرف بأن هذا التعاون الاستراتيجي يكون لنا دور في تحقيق رؤية 2030 الطموحة».